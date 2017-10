Funes no ha solicitado un Hábeas Corpus a Sala

@JoakinSalazar

“Todo esto es una completa ridiculez, yo no solicité el habeas corpus, ya que no creo en Sala de lo Constitucional”, sostuvo Mauricio Funes en redes sociales, luego de conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional, que rechazara un Hábeas Corpus a favor del ex presidente.

El proceso fue solicitado por el abogado Herbert Danilo Cruz, a favor del ex mandatario, en el que solicita que se indague sobre la presunta persecución política a la que es objeto el ex mandatario. No obstante, Funes reaccionó: “La solicitud fue presentada por un payaso”.

El mandatario agregó: “Es ridículo solicitar hábeas corpus a Sala de lo Constitucional, si es ésta y la Fiscalía General de la República las instituciones que me persiguen. Los medios se prestan al show barato”.

Los Magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazaron un “Habeas Corpus”, solicitado a favor del ex presidente Mauricio Funes. “Al no cumplir con los requisitos de trámite”.

Según la Sala, el peticionario no presenta un reclamo bajo los parámetros establecidos en la jurisprudencia para tener por configurada una pretensión de hábeas corpus. “Sino que manifiesta su intención de que se indague y determine la existencia de alguna investigación en contra Funes Cartagena que motive la posible amenaza a su libertad personal en el Estado Salvadoreño”.

De igual manera, según los magistrados se rechazó debido a que no se señala ninguna amenaza cierta al derecho de libertad física de Funes. Caso contrario se pide que la Sala indague sobre situaciones que no le compete a la misma. Puesto que se solicita establecer “si su libertad se encuentra en riesgo en este país, circunstancias que no corresponde ser determinada en esta sede”, dicta la resolución.

Por tanto, los magistrados advierten un error en el planteamiento de la pretensión interpuesta por el abogado Herbert Danilo Vega Cruz, motivo por el que se rechaza el hábeas corpus y se declara improcedente.

No obstante, algunos medios de comunicación informaron sobre el hecho, asegurando que la Sala de lo Constitucional dictaminaba que Funes no es perseguido político, por lo que Funes contestó: “El asilo político es una decisión soberana del gobierno que lo otorga. Lo que resuelva la Sala de lo Constitucional no es relevante ni tiene efectos jurídicos”, dijo.