FESFUT autorizó participación de Chalate por falta de respuesta de Ascencio

@Diegoolguzman

Debido a los cuestionamientos del por qué se le programó a Chalatenango en la jornada 1 del torneo Apertura 2017, a pesar de estar insolvente con el jugador Luis Ascencio; la FESFUT salió al paso ayer y aclaró la situación.

En un comunicado de prensa, la FESFUT explicó que “autorizó” a la Primera División que se le programara a Chalate porque Ascencio nunca aceptó ni rechazó la propuesta económica del equipo.

“Luis Enrique Ascencio, de Chalatenango, no aceptó la propuesta que le hizo dicho club, no obstante el club confirmó cancelar la deuda pendiente según contrato suscrito entre las partes; luego de esa cita el club presentó un escrito al Departamento Jurídico, en fecha once de enero; por medio del cual manifestó que luego de intentar convenir un acuerdo conciliatorio con el jugador en cuestión, quien únicamente había sido propuesto como jugador transferible y atendiendo a la vigencia del contrato deportivo, entregó la cantidad de dinero que se le adeudaba al jugador solicitando además que se le entregaran y que se le comunicara que en virtud que el jugador continúa ligado contractualmente con el club, debe presentarse a las actividades; además haciendo énfasis que el club se encuentra en la obligación de cancelar los salarios restantes según contrato”, detalla la FESFUT.

Cuando la FESFUT le comunicó al jugador el 11 de enero que los norteños ya habían entregado el dinero que se le adeudaba por tener contrato vigente, Ascencio no aceptó ni rechazo la propuesta.

“El jugador fue contactado en el 11 de enero para informarle que se presentara a retirar el monto entregado por Chalatenango; pero el jugador manifestó que preguntaría a una tercera persona sobre su actuar; pero en vista que ya no se recibió respuesta escrita ni telefónica del jugador, el Departamento Jurídico procedió a remitir el dinero a la Unidad Financiera como Fondos Ajenos en Custodia a favor del jugador en mención”, agrega la federación.

Ante la falta de respuesta del jugador y al ver que Chalatenango si tuvo la intención de conciliar con el jugador fue que la FESFUT autorizó la participación de los morados en el torneo.