Colaboradores de pandillas detenidos por incendio en Mercado Zacamil

@JoakinSalazar

En el lugar aún se percibe el olor a quemado, restos de algunos productos que en su momento iban a ser comercializados, hierros retorcidos y paredes ahumada, pérdidas que ascienden a más de $43 mil dólares, bienes comerciales de siete puestos del mercado municipal de Zacamil, donde supuestos vendedores prendieron fuego en los puestos de ventas ubicados en la calle, que se propagó hasta dentro de las instalaciones del recinto comercial.

Una medida de protesta dejó dolor y preocupación en varias comerciantes, que vieron destruidos los sueños que iniciaron a construir años atrás, está situación llevó al Alcalde de Mejicanos interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue estos hechos y determine responsabilidades.

Mediante videos, fotografías y declaraciones de testigos han logrado determinar la participación de dos personas, Claudia Verónica Rodríguez Escobar, de 36 años, y Juan Carlos Diaz de 39, ambos considerados como colaboradores de estructuras criminales, por la Policía Nacional Civil (PNC). Ambos detenidos fueron capturados en la calle antigua a Zacamil y la Avenida Lincoln, del Municipio de Mejicanos, al imputarles los delitos de daños, desordenes públicos y resistencia. El Sub Comisionado Hugo Salidas, Jefe de la Delegación de Ciudad Delgado, indicó que estas son las primeras capturas realizadas por los hechos suscitados en el mercado Zacamil el lunes tres de enero, no obstante, se investigan a más involucrados en el hecho, por lo que podrían efectuarse más detenciones, pero no determinó cuantos, por el proceso de investigación.

“La información y las pruebas que se han recabado se pueda hacer capturas con órdenes administrativas, que en su momento nos entregue la oficina fiscal, con esto estaríamos dando respuesta a este tipo de situaciones en el que dejamos claro que este tipo de hechos no pueden pasar, porque altera el orden público y se pone en riesgo la vida de las personas”, dijo el Sub Comisionado. Salinas aseguró que la PNC tiene conocimiento de la participación de miembros de estructuras criminales, entre ellos, colaboradores. “En este caso no hay investigaciones por pertenecer a estructuras criminales, pero si sabemos que hay miembros de pandilla involucrado”, recalcó.

Finalmente, el subcomisionado explicó que en su momento se conocerá que otras personas están involucradas en el incendio provocado en el Mercado Zacamil, mientras, la comuna de Mejicanos ha iniciado la reconstrucción y apoyo a los comerciantes que perdieron sus ventas, dándoles una nueva oportunidad.