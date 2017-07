“El Cardenal Rosa Chávez será la voz que escucha las injusticias de este pueblo”: Juan Vicente Chopin

@JoakinSalazar

La llegada del Cardenal Gregorio Rosa Chávez dio un nuevo giro a la labor de la Iglesia en El Salvador, principalmente un nuevo cambio a la devoción del Beato Oscar Arnulfo Romero, hecho que tiene un significado fundamental para el nuevo purpurado.

El Padre Juan Vicente Chopin, director de la Escuela de Teología de la Universidad de Don Bosco, y Luis Alonso Coto, director de la Oficina de Tutela de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de San Salvador, analizaron el nombramiento de Gregorio Rosa Chávez, como el primer Cardenal de El Salvador, así como el acercamiento que mantuvo con el beato Romero y el resto de mártires en el país. Para ambos expertos, el nombramiento de Gregorio Rosa Chávez ha sido fundamental para El Salvador, principalmente por una serie de situaciones que vive el país, entre estos el centenario del nacimiento de Oscar Arnulfo Romero y los 25 años de la Firma de los Acuerdos de Paz.

“El Salvador está pasando por situaciones importantes. Los 100 años del nacimiento de Monseñor Romero es un acontecimiento importante dentro de este nombramiento de Cardenal, en ese proceso de beatificación y posible canonización ha jugado un papel importante Gregorio, de aquí se desprende un gran compromiso, haciendo referencia a los 25 años de paz, el Cardenal dice que la paz aún no la tenemos, por eso viene con un gran compromiso”, dijo el Padre Chopin, en la entrevista Genteve Opiniones. De igual manera, Chopin recordó que el Cardenal ha llegado con una misión encomendada por el Papa Francisco, por la paz en El Salvador, a través de la devoción a Monseñor Romero. “El nombramiento puede ser un factor de búsqueda de diálogo, de ver la situaciones de violencia tremenda que enfrenta el país. La búsqueda de la paz, lo otro que considero es como hacer presente la vida de los mártires. En El Salvador hay mucha sangre derramada”, agregó Chopin. Para Luis Alonso Coto, el tema de la memoria histórica es uno de los temas centrales de la teología cristiana, y fundamental para el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. “La teología política se define de la memoria. Ser cristiano significa creer en la resurrección, muerte y crucifixión de cristo. Si decimos que creemos en Jesucristo pero no recuperamos la memoria de las víctimas entonces estamos falseando el hecho fundante del cristianismo, no se puede afirmar que se cree en Jesús si se deja en el olvido a las víctimas”, dijo Coto.

Y es que los expertos afirman que el Cardenal ha hecho un llamado a que el pueblo salvadoreño recupere su memoria histórica, principalmente por las víctimas que han quedado en el olvido, por falta de justicia, no solo mártires de la iglesia sino campesinos y obreros que murieron por injusticias en el país. “En el caso de Rutilio Grande se ha recuperado la memoria de él, porque está su proceso activo. La cosa maravillosa sería que el Papa Francisco delegará al Cardenal Gregorio Rosa Chávez para la ceremonia. Hay una diferencia de Rutilio Grande, en el caso del martirio de Joaquín Ramos, que pocas personas lo conocen. Si analizamos estos acontecimientos, Gregorio Rosa Chávez, ha llegado a ser cardenal por legado de Monseñor Romero”, dijo Coto.

Para ambos sacerdotes, si Monseñor no hubiera muerto durante el conflicto, probablemente, él sería el Cardenal. Por eso el Cardenal Rosa Chávez afirma que este nombramiento es un milagro de Monseñor Romero, reconocimiento que ejerce el pueblo feligrés salvadoreño. “El pueblo no se equivoca, porque las personas se vuelcan a la figura, conocen la historia le reconocen que ha sido legado a Monseñor Romero, este apoyo popular tiene una nueva lectura, el pueblo le exige algo a esta persona, en términos de un pastor las personas le siguen a cambio de que el también responda, este es el sentido popular de la fe”, comentó Coto.