Capturan a más implicados en malversación de $246 millones

Durante la madrugada de este jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) procedió con la captura de 10 personas vinculadas con el caso del ex presidente de ARENA Elías Antonio Saca, por la malversación de $246 millones de dólares, provenientes de la “partida secreta” de Casa Presidencial.

El Director de la Policía, Howard Cotto, confirmó la detención de Óscar Edgardo Mixco Sol, cuñado del Ex presidente Saca; Rolando Alberto Durán Acevedo; José Antonio Armando Lemus Zelaya; Gerardo Antonio Funes Durán (hermano de Cesar Funes); Sonia Guadalupe Morales de Reyes, María Enma Suazo Canjura, Ángel José Montoya González, Oswaldo Octavio Orantes Marenco, Hernán Antonio Leiva Alemán y Milton Romero Avilés.

“Todos ellos han sido detenidos por el delito Lavado de dinero y activos en casos especiales en delito de encubrimiento y agrupaciones ilícitas. Todas las detenciones han sido en la madrugada de hoy, incluso, se han realizado algunos allanamientos”, explicó Cotto.

Y es que de acuerdo a la investigación policial y fiscal, los detenidos se suman a los procesados, que fueron capturados en noviembre pasado, vinculados por la malversación de al menos $246 millones de dólares; entre ellos Elías Antonio Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Alberto Herrera, Julio Rank y Cesar Funes.

El Máximo jefe policial indicó que hasta la mañana de este jueves continúan los allanamientos de algunos locales comerciales y residencias, “algunos de los detenidos trabajaron para la inteligencia del Estado”, manifestó.

Cotto informó que las detenciones se llevaron a cabo bajo órdenes administrativas, no obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) giró la orden de captura de 13 personas, se han ejecutado 10, el resto sigue pendiente, presuntamente se encuentran fuera del país.

“La mayor posibilidad es que se encuentren fuera del país, no son familiares del ex presidente, son personas vinculadas a algunos medios de comunicación y empresas vinculadas a estos detenidos ”, comentó.

De igual manera, Cotto confirmó que no han recibido orden de captura contra la esposa del ex presidente Elías Antonio Saca, Ligia Mixco Sol de Saca, ni del ex Ministro de Gobernación, Rene Figueroa, tal como algunos medios de comunicación habían especulado.

La mayoría de personas detenidas fueron interceptadas al entrar o salir de sus casas, algunas tuvieron que ser detenidas en sus viviendas. “Ellos están temporalmente en la División de Tránsito Terrestre, pero por cuestión de espacio, esperamos en las próximas horas puedan confirmar donde trasladarlos”, expresó acotó.

Esta mañana, los allanamientos continuaron en dos empresas ligadas a los imputados, entre ellas “América Publicidad”, vinculada al ex miembro de ARENA, César Funes; además, otras agencias de publicidad que no fueron confirmadas.

La parte documental del caso ya se tienen, por eso se emitieron las órdenes administrativas. El objetivo de estos allanamientos era asegurar las detenciones de las personas capturadas, explicó Cotto.

La Fiscalía confirmó que el allanamiento en América Publicidad es para incautar documentación necesaria para fortalecer la investigación que se realiza por la malversación de fondos de Casa Presidencial.