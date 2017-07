Canal 10, ARPAS y Co Latino avalan artículo 30 de Ley de Prevención de Violencia

Yanuario Gómez

@Diario CoLatino

Este día en la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa se recibieron a los representantes de los principales medios de comunicación del país para discutir el artículo 30 de la propuesta de Ley de Prevención de la Violencia impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. El artículo en cuestión propone una dinámica de autorregulación de los medios de comunicación con el fin de evitar la difusión de contenidos que inciten a la violencia o afecten la salud de la ciudadanía por el tratamiento del tema de la violencia.

Los representantes de Canal 10, Asociación de Radios Comunitarias y Participativas (ARPAS) y Diario Co Latino avalaron la propuesto por el Ministerio ya que, contrario a lo que adujo ASDER, no atenta contra la libertad de expresión ni con la libertad de prensa. ”Como ARPAS hemos revisado en general toda la Ley de Prevención de la Violencia y en particular el artículo 30, nuestra opinión es favorable, ya que es pertinente a las responsabilidades que tienen los medios de comunicación social para contribuir a la convivencia pacífica y en ningún caso amenaza la libertad de expresión y de prensa pues no plantea control de contenidos sino una autorregulación ética de los mismos”, dijo Leonel Herrera, de ARPAS.

A esta consideración se unieron los representantes de Canal 10 y Diario Co Latino. Francisco Valencia, de Diario Co Latino, trajo a cuenta, inclusive, que en el último Gobierno de ARENA, los medios de comunicación se unieron para dar un tratamiento responsable al tema, evitando portadas de imágenes sangrientas y la apología del delito, entre otras regulaciones voluntarias, que se abandonaron al llegar al Gobierno el FMLN. El diputado de ARENA, Rodrigo Ávila, recordó que siendo viceministro de Seguridad, hubo reuniones con los medios para la regulación.