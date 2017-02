Aumento de percepción de corrupción es por hechos pasados: Gerson Martínez

Mirna Jiménez

Diario Colatino

El ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, dijo esta mañana que varios hechos ilegales cometidos por los gobiernos en el pasado, pero que se han conocido o se están ventilando en la actualidad han incrementado en la ciudadanía la percepción de corrupción, pero esto no implica automáticamente a la actual administración gubernamental como la más corrupta.

“En un momento que ha estallado lo de los 20 millones de la administración (Francisco) Flores, que no se ha aclarado a qué manos fueron a parar los 15 o 20 millones, que en una carta el hijo del expresidente Flores dice que una parte fue a parar a manos de la dirección de un partido, ¿qué percepción tiene la gente?”, se preguntó el ministro.

También influye en la percepción de la gente los casos judiciales de los expresidentes Antonio Saca y Mauricio Funes, además de proyectos irregulares como la calle Diego de Holguín, que viene de 2004 y la justicia ni siquiera ha iniciado el juicio, cuestionó.

“Estamos en 2017 y el juicio no ha comenzado, o sea, que fue a un tribunal y no sé porqué razón no ha comenzado… esas son las cosas que habría que revisar en el tema de la justicia, de porqué en algunos casos pareciera que hay justicia expres y en otros casos la justicia parece una tortuga con artritis”, dijo Martínez durante una entrevista con canal 10 TVES.

Martínez también puso como ejemplo, el caso de la carretera San Miguel-La Unión, la cual no se puede reparar porque hay un proceso judicial del Estado contra la empresa constructora debido a serias deficiencias en su ejecución, lo que prohíbe intervenirla para no alterar las pruebas.

“¿Qué percepción puede tener la gente ante esa situación?, pero yo les invito a hacer un estudio serio de todos los actos de corrupción que hubo en gobiernos anteriores o de los que podría haber en este gobierno”, sostuvo.

Pero incluso, dijo, podría hacerse una simple comparación del funcionamiento del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en los gobiernos de ARENA y los del FMLN.

Explicó que cuando asumió esa cartera de Estado, ésta quedó con una deuda de 39.5 millones de dólares, entre laudos arbitrales y multas, mientras en su gestión no ha habido ni una sentencia condenatoria contra el ministerio.

“Cuando yo llegué (al MOP), la deuda por laudos arbitrales que le había quedado al ciudadano eran como de 45 millones de dólares y yo llegué a tiempo de quitarle al pueblo una sentencia de 5.5 millones”, afirmó.

Añadió que cuando llegó al ministerio, descubrió que en una oficina del MOP “funcionaba algo muy extraño” y existía una gran cantidad de cámaras, lo que ameritaría una investigación. “Pareciera que funcionaba muchos aparatos de espionaje, ahí en una zona del despacho, ahí aparentemente como que era o una parte de OIE o algo de OIE que había quedado, pero alguien tenía un poder extraño, y hay información de cosas que hacían”

El titular del MOP dijo que la única manera de “enderezar al país” es aplicando justicia pareja y evitar la existencia de grupos con influencia para comprar impunidad.