ARENA niega votos para mejoramiento de carreteras en el litoral del país

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

El partido ARENA continúa con su política de no otorgamiento de financiamientos hacia el gobierno central, como lo han hecho con otros financiamientos que el Ejecutivo necesita para honrar sus obligaciones. Ayer, durante la reanudación de la sesión plenaria que se postergó el miércoles cuando la oposición pidió tiempo para ponerse de acuerdo en “cosas pequeñas” bajo promesa de que luego votarían a favor del préstamo.

El financiamiento sería otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de $115 millones para el mejoramiento de carreteras del Corredor del Pacífico Mesoamericano. Este crédito lleva dos años de estar esperando aprobación en la Asamblea Legislativa, durante ese lapso de tiempo se pidieron varias prórrogas y hoy vence la última. Por estas prórrogas el Estado salvadoreño ha cancelado dos millones de dólares.

“Este es un proyecto de desarrollo previsto para la red vial del país, es difícil entender que quienes ya fueron gobierno no tengan idea de la importancia de este, el impacto de este proyecto está a la vista, esta tarde estamos perdiendo para el país y las futuras generaciones futuras la posibilidad de obras viales no solo para el departamento de La Paz, Usulután, San Vicente y La Unión, sino para el comercio regional, transporte público y productividad del país”, dijo Norma Guevara, diputada del FMLN.

Este préstamo serviría para completar el proyecto de conectividad del Corredor del Pacifico el cual sería ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, institución que cuenta ya $118 millones otorgados por Fomilenio II para la primera fase. Esta iniciativa según el Ministerio se Economía traería desarrollo al país ya que por cada dólar invertido se generarían siete en concepto de ingresos por productividad para el país.

“Lamentamos que 35 diputados que hoy tenían la oportunidad de decir si, a un proyecto que traería desarrollo al país, no ha sido así y lo lamentamos y ojalá otros proyectos tengan otra suerte, ojalá el reclamo que la gente les haga por dejar perder este proyecto les ayude a reflexionar y no lo repitamos con otros, el FMLN dará sus votos para dejar constancia de que no somos nosotros los responsables de que se pierda”, indicó Guevara.

Otro de los legisladores en condenar la negativa de ARENA hacia la aprobación de este préstamo fue Mario Tenorio, de GANA, quien desaprobó la actuación de diputados del partido tricolor electos por el departamento de La Paz al igual que él y que no votaron por la ratificación del financiamiento.

“A los diputados irresponsables del departamento de La Paz que le negaron sus votos en esta tarde para el desarrollo, les pregunto, con qué cara van a llegar a pedir el voto cuando no se han sumado a votar por el beneficio de los habitantes, debemos de ser más responsables y trabajar por el desarrollo de los departamentos, estos son actos de matonería porque están negando el desarrollo a su pueblo, a la gente que más lo necesita”, sentenció Tenorio.

Según información obtenida de los mocionantes del dictamen con la negativa del partido ARENA no solo seperdieron los $115 millones, sino también otros dos que habían sido pagados al BID para que concediera las prórrogas.