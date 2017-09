“ARENA es culpable de crisis financiera”: Medardo González

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), expresó que el gobierno necesita $260 millones para cumplir con los compromisos establecidos en el presupuesto de 2017.

Sin embargo, para obtener dichos fondos es necesario el apoyo del principal partido de oposición, el que hasta la fecha ha negado sus votos a cualquier iniciativa que tenga como objetivo el ingreso de fondos a las arcas del Estado.

“La situación sigue complicada, no hay salida por el momento, particularmente porque el partido ARENA está obstaculizando. El partido ARENA sigue bloqueando al gobierno porque piensan que al bloquear al gobierno van a hacer que el FMLN pierda el apoyo de la población y que ellos van a salir ganando con el ahorcamiento de las finanzas del gobierno”, expresó González.

El dirigente político reiteró que para finalizar el 2017 el gobierno necesita $260 millones, los cuales serían destinados al financiamiento de las pensiones del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada ($5.3 millones), devolución del IVA a exportadores ($34.8 millones), devolución del Impuesto sobre la Renta ($26.4 millones), al Fideicomiso de Obligaciones Previsionales ($91.9 millones), subsidio a energía eléctrica residencial ($45.9 millones) y pago de deuda ($55.6 millones).

“Estos son los montos, dependerá del partido ARENA que todo esto sea aprobado, hasta este momento ARENA ha mantenido una actitud cerrada tratando de hacer reventar la situación, el gobierno, el Presidente de la República y el FMLN sabemos que esto no es responsabilidad exclusiva de la Presidencia de la República, sino de todos los partidos políticos, para hacer esta reforma se necesita de los votos de ARENA, si no hay votos no hay refuerzo del Presupuesto”, dijo González.

El dirigente de izquierda agregó: “si no hay refuerzo al Presupuesto lo que va a pasar es que vamos a entrar en un gran caos financiero por la situación de impago. Si hay crisis (financiera) no tengamos dudas que es ARENA el culpable, debemos presionar al partido ARENA para que esta situación no pase”.

La necesidad financiera del gobierno se debe a que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional declararon inconstitucional el presupuesto de 2017. “Eso afectó las finanzas del gobierno”, enfatizó el dirigente del FMLN.

Para paliar la situación, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén informó sobre recortes que suman $9.7 millones. “Son recortes en economías salariales, en publicidad, pasajes, viáticos por comisión externa, hubo recortes a ONG con las que ya había compromiso y también en trasferencias corrientes”, detalló González.

Sobre préstamos

De igual forma, el máximo dirigente del FMLN indicó que también está por vencerse la fecha límite para la ratificación de préstamos destinados a proyectos de carácter social, entre ellos uno para Ciudad Mujer y otro para el fortalecimiento de la PNC. “El 17 se septiembre se vence el tiempo para un préstamo para Ciudad Mujer por $30 millones, el 7 de octubre se vence el plazo para aprobar el préstamo por $170 millones para un plan de salud, también hay uno que vence el 29 de septiembre que es para un programa de seguridad ciudadana, son los $100 millones de los que desde hace rato venimos hablando en la Asamblea Legislativa, ARENA no quiere aprobar este préstamo”, denunció González.

Seguridad

En lo relacionado a temas de seguridad pública, el dirigente político resaltó el accionar de la Policía Nacional Civil (PNC) en el combate al crimen organizado, como las recientes capturas realizadas en la operación Tecana, la cual es considerada como un golpe a uno de los grupos criminales del país.

“Es un golpe efectivo de la Policía Nacional Civil, mi respaldo a todos esos agentes, al director de la PNC, al ministro de Seguridad Pública, con la Fiscalía General de la República, que han hecho su trabajo, por estos resultados positivos en beneficio de todos los salvadoreños”, dijo el dirigente del FMLN.

González resaltó que las capturas fueron posible debido a un proceso de investigación desarrollado por la PNC, lo que permitió la captura de elementos de la corporación policial involucrados en actividades ilícitas.