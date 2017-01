ARENA actúa de forma mezquina e incomprensible al atacar presupuesto: Norma Guevara

Mirna Jiménez

Diario COlatino

La jefa de la fracción legislativa del FMLN, Norma Guevara, dijo anoche que la postura del partido ARENA, de recurrir a la Sala de lo Constitucional para pedir la ilegalidad del presupuesto general de la nación de 2017, es una “visión mezquina que no se comprende”.

“Frente a las amenazas de ir a la Sala a buscar que se declare inconstitucional (el presupuesto 2017), realmente dice uno: ¿con qué corazón?, ¿con qué cabeza? …esa es una visión mezquina que no se comprende, por lo menos en la cabeza nuestra, que está hecha para pensar en servir a la población, no se comprende”, afirmó Guevara en entrevista con Canal 10.

Guevara dijo que ARENA no quiere que el actual Gobierno desarrolle proyectos en beneficios de la población, que el partido de derecha no implementó cuando estuvo a cargo del poder Ejecutivo. “Como dice el refrán: no quieren ver ojos bonitos en cara ajena, eso se llama mezquindad, egoísmo y creo que están llamados a superarlo porque el ser humano siempre puede reflexionar y puede cambiar, ese es nuestro llamado, porque es condenable esa actitud”, señaló.

En tal sentido, instó a la Sala de lo Constitucional a poner por delante los intereses del país y no doblegarse ante las pretensiones de grupos de poder representados por el partido de derecha, en el caso que ARENA presente un recurso de inconstitucionalidad contra el presupuesto 2017. “Deseo que si ARENA hace eso, la Sala sea, por una vez en su vida, responsable y respete el presupuesto, respete al consejo de ministros, a la Asamblea Legislativa y al pueblo, que es el principal beneficiario”, dijo la diputada.

De acuerdo con la parlamentaria de izquierda, las contradicciones y falsos argumentos de ARENA quedan en evidencia y revelan que su bloqueo al presupuesto obedece a móviles políticos, porque no han votado por este desde 2009, cuando el FMLN llegó al Gobierno.

“Las evidencias están en eso. Hoy pueden argumentar unas cosas, pero el año pasado fue igual y el antepasado… y así desde 2009 cuando salieron del Ejecutivo, ellos no han votado nunca por el presupuesto”, recordó.

Para la diputada efemelenista, siendo alcanzativos, esa actitud de ARENA solo se puede comprender si tales acciones corresponden a intereses político electorales y representan “caprichos personales o grupales” con el objetivo de intentar mostrar que «tienen poder de impedir que un Gobierno dedicado a su pueblo avance en desarrollo de un proceso que beneficia a las mayorías».

Guevara puso algunos ejemplos de los efectos negativos que podría generar entre la población una decisión de este tipo, impulsada por ARENA y aprobada por la Sala de lo Constitucional.

“(Es) Decirle al Colegio Padre Arrupe, que da más de 800 becas: usted no va tener los $342 mil que viene en el presupuesto porque ARENA ha ido a pedir la inconstitucionalidad. Eso es castigar la oportunidad que ese colegio le brinda a niños”, expuso.

La legisladora sostuvo que quienes votaron en contra o se abstuvieron de votar por el presupuesto 2017 «están en la línea de castigar al país» y los partidos políticos que buscaron un encuentro y se pusieron de acuerdo para aprobarlo están «a favor de que el país camine».

Para el presente año, el presupuesto tiene programada una inversión social de más de 2 mil millones de dólares. «Esto representa muchas mejoras al hospital de la mujer, abrir el hospital de La Unión, dotación de equipos para otros hospitales, Ecos nuevos para acercar los servicios de Salud a la población».

Esta inversión incluye además $28 millones destinados a reparación de centros escolares públicos. “Hay que recordar que para que pusieran en pie el ITCA (Instituto Tecnológico Centroamericano), hubo un préstamo de $14 millones que todavía estamos pagando, es parte de los $914 millones que estamos pagando (en presupuesto 2017)”, explicó la parlamentaria.

A esto se añaden los fondos destinados para el pago y escalafón de 27 mil empleados de Salud Pública, quienes han recibido a lo largo de 7 años el escalafón y en 2017 a un 93% de los empleados.

Hay además proyectos del Ministerio de Turismo programados para ser invertidos en poblaciones como el puerto de La Libertad y municipios de Usulután y que representa beneficios para los pobladores de esos lugares, pero que si se congelara la ejecución del presupuesto 2017, serían afectados.

“Entonces negar la posibilidad de que el ministro de turismo desarrolle esas inversiones, era negarle a las poblaciones de Usulután y La Libertad las posibilidades de mejora.

Guevara recordó que el Estado en general es un actor importante de la economía del país que compra y brinda servicios, además de generar empleos y por lo tanto, todo lo que está vinculado a eso, dinamiza la economía.

“Prácticamente castigar la inversión pública que este año viene y que supera los $900 millones entre las inversiones de los ministerios y las empresas públicas, en un momento en que el crecimiento ha venido expresando una mejora, es castigar al país», señaló la jefa de la fracción legislativa del partido de izquierda.

Yo quisiera que no se vuelva inestable por factores que la amenazan como las sentencias de la (Sala de lo Constitucional). Hemos ido varias veces, después de la firma de la paz, a elecciones. De cinco períodos, en tres ocasiones ganó ARENA, en dos ocasiones hemos ganado nosotros. Hasta hoy no nos quejamos del árbitro, más que todo porque el pueblo ha sido vigilante para detectar mecanismos de regresión al pasado”. Guevara dijo que uno de los puntos claves para la estabilidad del país es la seguridad jurídica que implica entre otras cosas el respeto a la Constitución de la República y a las leyes así como a la independencia de poderes y el respeto a la capacidad del Estado de cumplir sus obligaciones y potestades. “Por ejemplo, es potestad del poder Ejecutivo establecer endeudamientos y que no vengan a quitarle esa potestad a través de sentencias”, agregó.

También la seguridad jurídica se ve amenazada cuando se vulnera y trastocan los sistemas electorales, por ejemplo, que son sistemas más estables en la mayoría de países democráticos (donde) no se hacen cambios abruptos sin análisis», sostuvo.