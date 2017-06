Aplican medidas extraordinarias en Granja de Ilobasco

@JoakinSalazar

El ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde informó, esta mañana, que las medidas extraordinarias serán aplicadas desde hoy en la Granja de Centros Intermedios de Ilobasco, por lo que quedan prohibidas las visitas a internos. Ramírez Landaverde aclaró que las medidas extraordinarias no serán aplicadas a toda la Granja Penitenciaria, sino solo al sector dos, lugar donde se encuentran 200 miembros de la Mara Salvatrucha (MS13).

“Desde este día quedan prohibidas las visitas hasta nueva disposición, a los privados de libertad del sector dos de la Granja de Ilobasco. En ese sector hay alrededor de 200 reos y en total son más de 800 en toda la Granja”, dijo.

El ministro no ahondó en las razones para aplicar las medidas extraordinarias en el lugar, donde se volvería el séptimo penal en aplicarlas, luego de que se pusiera en marcha en el penal de Quezaltepeque, Zacatecoluca, Chalatenango, Ciudad Barrios, San Francisco Gotera, Izalco.

También fueron aplicadas en Cojutepeque, no obstante este cerró.

La Granja Penitenciaria de Ilobasco está dedicada a personas que tienen más de 18 años, pero que fueron condenados con la Ley Penal Juvenil, es una granja de centros intermedios. El ministro dijo que con las medidas extraordinarias “no se va afectar toda la granja, sino aquellos sectores en los que se encuentren grupos criminales de la MS13, lo que se va a prohibir son las visitas, hasta nueva disposición”, indicó.

Penal Zacatecoluca

Mauricio Ramírez Landaverde presidió ayer el traslado de 40 miembros de la Mara Salvatrucha, al penal de Zacatecoluca, para ser sometidos al régimen especial de internamiento. Dichos trasladados están vinculados a los ataques contra un grupo de la misma pandilla, por el control de dinero dentro de esta organización.

La operación Jaque dejó al descubierto que líderes de esta estructura manejaban grandes sumas de dinero lo que causó rencillas internas que llevaron a varios homicidios entre ellos y sus familias.

“En el mes de junio ha habido una tendencia del incremento de homicidios, lo que ha obligado a tomar medidas adicionales, ante esta situación el conflicto al interior de la MS13 se ha agudizado. Muchos de estos homicidios se atribuyen a este conflicto que inició hace años, pero como antecedente, una parte de las cabezas de este grupo comenzó a cuestionar la ranfla de la estructura, que se ha enriquecido para beneficio propio”, explicó Ramírez Landaverde. El ministro aseguró que una serie de homicidios al interior de los centros penales, y muchos de los que ocurren de familiares de estos, es el resultado de la división de la Mara Salvatrucha, lo que ha llevado al incremento de hechos delictivos.

Alcaldías

En otros temas, el ministro de Justicia pidió a los partidos políticos no apoyar a candidatos que tengan vínculos con grupos pandilleriles, principalmente aquellos que han pactado con estos para obtener beneficio propio.

“En relación a los casos recientes, por vínculos de pandillas con alcaldes, por pactos con grupos criminales, eso no debe permitirse, compromete la institucionalidad del país y en todo caso el de un municipio”, aseguró.

Para el ministro , está situación no es nueva, dado que se contabilizan casos como el alcalde de Usulután o el de Apopa, que ahora enfrentan la justicia por financiar a pandillas. “Pudiese haber otros casos, pero esto no debe ser responsabilidad de las entidades de investigaciones si no de todos también”, dijo.