World Vision beneficia a más de mil jóvenes con proyecto “Súper Pilas”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ronaldo Omar Vásquez Ramírez de 21 años, originario de los alrededores de Sonsonate narró la forma en que World Vision le ayudó a conseguir su primer trabajo, al haber incursionado en el proyecto “Jóvenes Súper Pilas”, el cual pretende generar oportunidades de empleo, educación y formación vocacional, a través de pasantías y charlas de motivación.

Vásquez explicó que durante el bachillerato no pudo aprobar la PAES, por lo cual quedó un año sin poder estudiar, sin embargo, en ese tiempo inició una carrera técnica y conoció del proyecto impulsado por World Vision, donde se apoya a jóvenes para que desarrollen sus habilidades integrales y participen en las ferias de trabajo para entrar en procesos de reclutamiento.

Asimismo, dijo que durante estuvo en el proyecto “Jóvenes Súper Pilas” se capacitó en la forma de hablar, comportarse y vestirse para una entrevista de trabajo, además, logró varias pasantías en restaurantes, ya que su área de trabajo es la hotelera.

Es así como este joven junto a 34 más tuvo la oportunidad de una entrevista de trabajo en un restaurante de pizza, sin embargo, solamente él cumplió con los requisitos y desde enero de 2019 inició a laborar para esa empresa.

“World Vision me apoyó dándome charlas y capacitaciones, luego me ayudó económicamente para movilizarme a las entrevistas y los tramites de documentación que me pidieron para empezar a trabajar, ya que no conocía San Salvador y tampoco sabía los lugares donde debía ir”, reiteró Vásquez.

Elisa Gamero directora de operaciones de World Vision El Salvador explicó, el objetivo del proyecto es ayudar a mejorar las condiciones económicas de aproximadamente 1,800 jóvenes, quienes por cierto tiempo fortalecieron sus habilidades y mediante alianzas con empresas aplicaron a oportunidades de empleabilidad y pasantía.

“Más del 35 % de los jóvenes que formaban parte del proyecto, decidieron que la salida para su crecimiento y desarrollo sería mediante un empleo y las empresas les apoyaron. La idea era que los jóvenes pudieran optar por tres salidas, la primera era retornar a sus estudios o una formación técnico vocacional; iniciar un proyecto de emprendimiento que le generara ingresos, o ingresar a una empresa a través de una pasantía o empleo formal”, externó Gamero. El proyecto “Jóvenes Súper Pilas” es financiado por la fundación Barret y World Vision Canadá, en la primera etapa se focalizó en los municipios de Acajutla, Izalco, Soyapango, Nueva Guadalupe y Chinameca. Hasta el momento 968 jóvenes han recibido capacitación técnica, vocacional, clases de inglés y computación; 181 se han reinsertado en educación forma, 160 emprendieron un negocio, 170 están integrados a empleos y pasantías.