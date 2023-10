Vuelve el torneo sub-17 de la Primera División tras cuatro años de ausencia

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División de Fútbol reveló este jueves el calendario oficial para la reactivación de la categoría sub-17 de los equipos de primera, el que dará inicio este sábado 14 y finalizará entre el 15 y el 16 de diciembre.

La jornada regular del calendario de la categoría sub-17 se basará en 20 jornadas, posterior a ello en la fase de clasificación los cuartos de final con los cruces: 1: 4B vs A1, 2: 3B vs 2A, 3: 3A vs 2B y 4: 4A vs 1B. tiene el mismo formato de la mayor.

Las semifinales se jugarán entre el ganador de la serie 1 contra el de la serie 3 y el ganador de la serie 2 contra la serie 4, para definir la gran final que se jugará el fin de semana entre el 15 y el 16 de diciembre.

La última competencia que se jugó de la categoría fue en el Apertura 2019, cuando Alianza se impuso a Santa Tecla y se quedó con el título. Este fue un año perfecto para el club blanco, pues el equipo jugó cuatro de cuatro finales: mayor, femenina, reserva y sub-17, de las cuales en todas se consagró campeón.

De acuerdo al Reglamento de Licencias de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), específicamente en el apartado Criterios Deportivos, art. 28, los equipos de las ligas menores: el solicitante de licencia debe contar al menos con los siguientes equipos de ligas menores dentro de su organización o afiliados a la misma:

Primera División

Categoría U20 (Reserva)

Categoría U17

Categoría U15

Categoría U13

Los equipos de primera división cuentan únicamente con reserva y ahora categoría sub-17, por lo cual faltaría la sub-15 y la sub-13.

En el caso de la segunda división, deberá contar con una categoría juvenil sub-18 entre los 16 hasta los 18 no cumplidos inscrita en las ADFAS, en el mismo caso, la tercera también deberá cumplir el apartado.

En el art. 30, en el punto de Equipo Femenino, se detalla que el solicitante de licencia deberá contar con al menos un equipo de la categoría femenina, aficionada, quienes deberán participar en competiciones oficiales organizadas por la federación o la liga correspondiente. Este requisito solo aplicará para la primera.

Posterior a la presentación del calendario de la categoría, FAS fue el único equipo de la Primera División que inició entreno con la sub-17 previo al debut, este sábado.

Agenda

En la primera jornada, Municipal Limeño se enfrentará al cuadro fogonero. Fuerte San Francisco tendrán duelo contra Águila, el cuadro mitológico contra los toros de Luis Ángel Firpo, Platense debutará contra Alianza, el cuadro colinero contra el cuadro tigrillo e Isidro Metapán contra el 11 Deportivo.