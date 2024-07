Opposition supporters rally against President Nicolas Maduro in Caracas, Venezuela, May 10, 2017. REUTERS/Marco Bello

Venezuela. Más datos perturbadores sobre la oposición venezolana Compartir Facebook

Twitter

Google + Artículos relacionados «Estamos en presencia de un golpe de Estado en Venezuela»: Ministro Padrino López Resumen Latinoamericano Por José Amesty En torno a las elecciones presidenciales en Venezuela, según noticias recibidas de fuentes fidedignas, se continúan preparando condiciones, para crear escenarios similares a los lamentables sucesos ocurridos el 6 de enero de 2021 en el capitolio estadounidense, y la asonada golpista contra el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, del 8 de enero 2024, ante un no reconocimiento de los resultados. María Corina Machado tiene preparada una operación para salir a las calles, el día de las elecciones con fines violentos y de desestabilización, tras declarar supuesto fraude y no reconocer el resultado de la elección. Su principal objetivo es crear inestabilidad y ambiente de ingobernabilidad, buscando con estas acciones el no reconocimiento internacional de las elecciones en Venezuela, con EEUU y la UE a la vanguardia, nuevas sanciones de presión para el ejecutivo, buscando generar un estado de frustración, que le permita emerger como única líder del pueblo venezolano, revocando el proceso realizado. Entre las acciones encomendadas a los comanditos opositores, se encuentra propiciar o presionar la obtención del voto opositor, amedrentar el voto chavista, hostigar simpatizantes chavistas, falsificar encuestas a boca de urna, presionar el medio en que se encuentren, y lograr un paro nacional y el no reconocimiento de los resultados. Existen posibilidades que se generen escenarios similares (asaltos) en sedes diplomáticas, principalmente en Colombia, Ecuador y Guyana, a fin generar un ambiente de desestabilización interna, que provoque presiones desde el exterior, elementos sustentados en la apatía política y en la incapacidad de reacción de la comunidad internacional ante tales hechos. Se ha organizado un grupo de operadores en Washington que preparan la versión del fraude. Ese grupo lo encabeza Carlos Vecchio, el exembajador de Guaido en Washington y Leopoldo López. Desde el exterior, también se están financiando los levantamientos en las calles, en un esquema similar al golpe de Estado en Bolivia en 2019, tras las elecciones. Dichas acciones son financiadas por los hijos de María Machado desde Miami y España. La VAU, (Oficina de Unidad de Asuntos de Venezuela en Bogotá), cuya misión es continuar trabajando por la restauración de la democracia y el orden constitucional en el país, y la seguridad y el bienestar del pueblo venezolano. El Departamento de Estado de EEUU, en un comunicado, señala que el Congreso estadounidense aprobó la apertura de esta oficina. A su vez, la estación de la CIA en Colombia, presionan a senadores y miembros del staff de política exterior del expresidente Trump, para implementar sus planes desestabilizadores, acciones de presión, donde el presidente argentino Javier Milei, funge como enlace para la comunicación entre la oposición y los funcionarios norteamericanos. Por otra parte, un elevado número de paramilitares colombianos que están siendo preparados para la guerra en Ucrania, podrían ser enviados a realizar infiltraciones en Venezuela. Todo bajo la organización de Uribe Vélez e Iván Duque. No se descarta la posibilidad de falsos positivos desde Colombia utilizando para ello el uniforme de las FANB. Fuentes radicadas en EEUU, informan que por órdenes del Consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan, la administración Biden saliente, utilizó al ex mayor general y ex jefe de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, para captar militares de alto rango que rechacen una eventual maniobra de fraude electoral. Además, Washington busca acceder al rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Carlos Quintero Cuevas, uno de los organizadores principales de la ingeniería electoral, al que le ofrecieron un salvoconducto y visa de entrada a EEUU para él y su familia, si decreta fraude electoral por parte del gobierno. Finalmente, El Departamento de Estado norteamericano y la CIA, preparan provocaciones en Caracas, utilizando para ello a figuras de la derecha regional en América Latina, integrantes del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), Mauricio Macri, Guillermo Lasso, Vicente Fox y otros expresidentes. Agregan que después de crear las manifestaciones violentas en Venezuela, María Machado, tiene preparado un plan de fuga utilizando las fronteras de Colombia, con la ayuda de colaboradores de la corriente urivista. La idea es que María Corina llegue a Argentina, para desde esa posición continuar con la operación política, terrorista y de desestabilización en Venezuela, apoyada por Milei y Macri. Comparte esto: Facebook

X

Me gusta esto: Me gusta Cargando... Relacionado Compartir Facebook

Twitter

Google +