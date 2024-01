“Vamos a poner el alma en defender esta selección”: David Dóniga, nuevo técnico de la Selecta

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Muchas sensaciones y frases que prometen un futuro que ilusiona, dejó la presentación de David Dóniga, nuevo director técnico de la selección nacional. En contraste con la presentación del ex técnico Rubén de la Barrera, en esta ocasión sí se habló de ir al Mundial y de “poner el alma en defender esta selección”.

“Quiero en primer lugar agradecer a la Federación el que estemos aquí hoy para emprender un camino juntos, sumarme a este proyecto ya iniciado. A la afición quiero mandarle un primer mensaje antes de iniciar con el trabajo que vamos a hacer a diario, con todo lo que vamos a invertir, vamos a poner el alma en defender esta selección, van a sentirse muy orgullosos de las personas que están al mando de su Selecta”, fueron las primeras palabras del español de 42 años.

Dóniga aseguró que es muy sencillo dar el sí a un proyecto como este, porque conoce el contexto centroamericano y porque lleva varios años trabajando en la región y entiende que el proyecto tiene una idea a clara, relacionada al rendimiento con el que él se siente cómodo y está convencido de aportar algo muy importante a la federación y que la misma le aportará algo muy importante a él.

Sobre el partido a disputar con el Inter de Miami el 19 de enero mencionó: “Sí se puede preparar un partido en 10 días y no por desconocimiento de jugadores. Conozco perfectamente tanto el entorno como la selección, he venido aquí a jugar al Cuscatlán y me he enfrentado a un El Salvador muy duro. Y por la dinámica que tiene el trabajo del entrenador, en 24 horas a un contexto nuevo. Diez días para mi son muchísimo”.

Por su parte, el director deportivo de selección, Diogo Gama aseguró que ya contaban con una lista de opciones previo a elegir a Dóniga y que en el proceso se tomó en cuenta: la capacidad financiera, la disponibilidad, la misma línea ideológica y la experiencia local.

Al ser cuestionado sobre si se consideró algún estratega nacional para dirigir la Selecta, Gama señaló que son los jugadores los que solicitan entrenadores “de afuera”, entonces para continuar con la misma línea metodológica y buscar algo distinto, la decisión recayó en un entrenador de afuera.

“Me parece una falta de lealtad con la federación e incluso conmigo es algo que nos ha hecho daño y que no estamos nada contentos con eso porque aquí estamos porque queremos y tenemos un objetivo y tener un entrenador que llega y pasado tres meses se va, yo personalmente me quedé muy frustrado”, mencionó sobre la salida de De la Barrera de la selección hace algunas semanas.

Sobre demanda de Hugo Pérez a la FESFUT pori ndemnización

Tal parece que la salida del ex técnico nacional, Hugo Pérez, no se dio en buenos términos, ya que el presidente de la Comisión de Regularización de la Federación, Humberto Sáenz Marinero, confirmó que no tuvo aún ninguna resolución.

“No recuerdo exactamente la fecha pero tuvo que haber sido entre el 15 y el 18 de diciembre más o menos, recibimos una notificación de los representantes del profesor Hugo Pérez en donde se nos ponía en conocimiento que las conversaciones que habíamos tenido hasta ese día no habían llegado a un feliz término y por lo tanto las negociaciones quedaron hasta ahí, ahora corresponderá a un tercero definir quién tiene la razón”, expuso Marinero.

Pérez dijo a algunos medios locales del país, que presentó documentación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) de la FIFA, como solicitud para que se le paguen los dos años y tres meses que la federación le debe, además señaló que no hubo ningún tipo de negociación, y que la entidad le pidió que firmara un documento diciendo que renunciaba a la indemnización.