Valle Verde 1 y 2 piden acompañamiento legislativo ante desabastecimiento de agua; Nuevas Ideas se lo niega

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Diputada Claudia Ortiz pidió este miércoles en la plenaria que la ASA presente un informe sobre el desabastecimiento de agua en Valle Verde 1 y 2, Apopa, y que ANDA realice un estudio técnico para evaluar si puede asumir el servicio, esto, a solicitud de los habitantes que llegaron a la Asamblea Legislativa.

Habitantes de Valle Verde 1 y 2, en Apopa, llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa para pedir el acompañamiento de los legisladores ante la crisis de desabastecimiento de agua que enfrentan desde hace meses.

Abigail Hernández, representante comunitaria expresó que “los niños también están viviendo una situación (difícil), porque hay niños que nos han comentado que no se bañan o que tienen que reciclar el agua. Es una situación bien cruda”, destacó Hernández.

Lo único que piden los habitantes es ser escuchados por las autoridades correspondientes, ya que desde junio se realizó la primera marcha para exponer la situación sobre el vital líquido.

Las comunidades han acudido a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la alcaldía municipal, liderada por Nuevas Ideas y la Asamblea Legislativa para exigir que la Administradora de Pozos S.A. de C.V. (AMPO) cumpla con sus compromisos de abastecimiento, no han obtenido una respuesta favorable a su problemática.

“Esta situación ha venido de mal en peor. Hemos hecho marchas, hemos visitado entidades gubernamentales de las cuales no hemos tenido respuesta”, lamentó Hernández.

A la vez, añadió que después de dicho proceso de transición, la ASA, conjunto al Comité de Agua, que ahora, se ha llamado Junta de Agua, “son los que están administrando los tirajes, pero estamos peor”, ya que el agua, les caía a las primeras 10 casas, pero ahora, ya no les cae.

Por ello, dejaron una carta a todos los grupos parlamentarios para exponer su situación; sin embargo, a Nuevas Ideas no se le entregó, ya que no les fue recibido.

Los habitantes pidieron a las autoridades correspondientes que asuman la responsabilidad y agilicen el control sobre el proceso. Las aproximadamente 2,500 mil familias, han pasado en esta crisis por cuatro meses. Pero esa misma situación la tiene desde hace 30 años. Se abastecen por medio de pilas y agua embotellada o por medio de fardos.

En la plenaria de este miércoles, la diputada Claudia Ortiz pidió modificación de agenda para abordar el tema y emitir un recomendable a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para que realice un estudio técnico de factibilidad que permita identificar si ANDA puede brindarles el servicio y a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) para que brinde un informe para conocer la situación de desabastecimiento del agua en Valle Verde 1 y 2 y el cambio de proveedor.

La legisladora expuso ante los diputados que los habitantes, piden que sea la ANDA, el proveedor de agua potable en las comunidades. Sin embargo, Nuevas Ideas negaron sus votos. Reynaldo Cardoza votó en contra.

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