BUKELE AMENAZA A PANDILLAS HAITIANAS. ESE ULTIMATUM TIENE RIESGOS

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David Alfaro

* Riesgo directo para las tropas y rehenes: Introducir un lenguaje marcadamente bélico y lanzar advertencias públicas a bandas criminales fuertemente armadas eleva de forma inmediata el peligro de represalias contra los secuestrados y expone al resto del contingente internacional a combates abiertos y letales.

* Falsa equivalencia de contextos: Afirmar que «ya hemos terminado con las pandillas en El Salvador, y podemos terminar con las de ustedes también», pasa por alto las diferencias estructurales. El Salvador operó con un aparato estatal unificado; Haití, en cambio, enfrenta un colapso institucional total donde los grupos armados dominan territorios e infraestructuras clave.

* Efectismo frente a eficacia: Aunque los ultimátums en redes sociales refuerzan la narrativa de liderazgo implacable para el consumo político interno, la doctrina militar y los rescates de rehenes suelen exigir diplomacia discreta e inteligencia táctica. Romper esa confidencialidad por notoriedad pública puede precipitar desenlaces fatales.

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