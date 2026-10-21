Nuevas Ideas prórroga régimen de excepción un mes más

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El oficialismo aprobó la prórroga número 56 del régimen de excepción, con el que mantiene suspendido los derechos fundamentales de la población.

Vía dispensa de trámite (sin discusión en comisión), los legisladores aprobaron dar continuidad al régimen de excepción, que suspende los derechos relacionados a la privacidad de las telecomunicaciones, la detención administrativa por 72 horas y el derecho a defensa y ser informado en la detención.

A la fecha, se han detenido a 93 mil 334 personas bajo el régimen de excepción según lo informa el decreto de prórroga. La extensión de esta medida estará vigente del 28 de octubre al 26 de noviembre de 2026.

El Gobierno señala, en los considerandos, que producto de la investigación reciente “ha permitido detectar conductas orientadas al financiamiento y al apoyo logístico de estructuras delictivas”.

De igual manera, el Gobierno señaló que “se han identificado acciones aisladas que reproducen prácticas propias del modo de operar de las pandillas, particularmente aquellas dirigidas a mantener mecanismos de vigilancia, identificación y control sobre determinados espacios o comunidades”

Bajo el régimen de excepción, según Socorro Jurídico Humanitario, al menos 580 salvadoreños han muerto bajo la tutela del Estado, sin haber sido vencidos en juicio y sin las debidas garantías procesales, de estos, el 94% de las víctimas no poseían perfil de pandilleros.

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