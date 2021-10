“Una ley hecha para las empresas e industrias y no para la población”

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La Alianza contra la Privatización del Agua y la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares (CSMP) se concentraron este martes en las afueras de la Asamblea Legislativa para mostrar su resistencia ante la propuesta de Ley General de Recursos Hídricos que se discute en la comisión ad hoc, ellos aseguran se está elaborando una ley que no resolverá el problema del agua de la población, no garantizará la protección de los mantos acuíferos y no habrá participación social y comunitaria.

Luis González, de la Alianza Contra la Privatización del Agua, dijo que han visto desde el inicio de la Comisión que “ha habido maniobras” orientadas a convencer a la población de que la discusión es para el beneficio de la gente. “Reiteradamente plantean de que el agua no será privatizada, que se están dando espacios de participación, que el agua es un bien público, pero en lo que se va aprobando vamos viendo de que no se está contemplando lo beneficioso para la población”, dijo.

González dijo que en las últimas sesiones de la comisión ad hoc se ha visto más marcada la situación planteada en el párrafo anterior, ya que aprobaron el artículo 61 que establece que empresas puedan hacer uso de 365 mil metros cúbicos por autorización al año, por un período de renovación hasta 5 años. “Si retoman la parte que decíamos que se deben hacer estudios de caudal o balances hídricos para determinar la cantidad de agua que se debe utilizar o autorizar a empresas o industrias (…) pero esa cantidad de agua para empresa o industria contrasta con el medio metro cúbico que tiene una familia a diario”, detalló.

Y es que por día, para las empresas e industria se convierte en mil metros cúbicos, cuando en otro campo se le podría dar de tomar a más de 2,000 familias diarias con esos mil metros cúbicos, razonó González.

Por ello es que la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua ve de forma preocupada las aprobaciones de varios artículos porque la ley beneficiaría “principalmente a los grandes sectores económicos interesados en explotar y comercializar el agua”.

Por ahora, la comisión ad hoc ha aprobado 122 artículos y han acordado que en la Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña del Agua (ASA) no esté conformada por miembros de la organización civil. Tampoco han retomado a las juntas de aguas y para el uso doméstico del agua también se debe solicitar autorización y habrá un cobro de canon, comentó Luis González.