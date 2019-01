Una izquierda autocrítica para enfrentar los retos del futuro

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Hay que comenzar a pensar cómo vamos a construir futuro, si no nos ponemos en la ola de la juventud, cerrarán sus oídos”, advirtió Francisco Jovel, conocido como “Roberto Roca”, exfirmante de los Acuerdos de Paz en 1992, en el marco de la conmemoración del cuadragésimo tercero de fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (PRTC), una de las cinco organizaciones del FMLN.

Más allá de las nostalgias de encontrarse como antiguos miembros del PRTC, Francisco Jovel hizo un llamado a sus compañeros a reflexionar y convertirse en agentes de cambio, desde sí mismos y luego plantearse una renovación total, para que fluyan ideas innovadoras y originales.

“Estamos obligados a analizar la situación de América Latina. Porque después del proceso de paz en El Salvador hubo una oleada de la izquierda, pero ahora hay una especie de reflujo en Argentina, Chile, Brasil, incluso en Bolivia, Ecuador y Venezuela, por lo tanto, esta situación nos obliga a repensar varias cosas, a repensar la dinámica política que tenemos que seguir y carácter o modelo de organización del movimiento revolucionario. No hay que tener miedo a repensar, no hay que impedir que surjan nuevos replanteamientos. Y el FMLN no puede perder su velocidad, su actualidad, su viabilidad. Se deben corregir los errores y no es pecado equivocarse, pero sí es pecado darnos con la misma piedra”, externó.

Mientras, Nidia Díaz, hizo una reseña histórica de cómo el PRTC desde sus inicios comenzó con una visión revolucionaria, cuyo congreso de fundación nació en diciembre de 1975, que planteó objetivos y el porqué de su naturaleza regional, así como sus tácticas, principios y valores.

“Yo ingresé a la guerrilla en el año 1971, al ERP-RN en 1973, había una lucha ideológica, el debate era por la forma de lucha. Nuestro concepto estaba en construir un ejército político de masas (FAPU) y un ejército guerrillero, pero el debate era que ese ejército estaba por encima de la lucha política, pero nuestro concepto era que la política dirigiera al ejército, o sea, supeditado a la decisión política, todo este debate ideológico culminó en una ruptura en el año 1973 y fue que nosotros nos venimos a construir los primeros núcleos en El Salvador, la Organización Revolucionaria de los Trabajadores Centroamericanos (ORT) y que posteriormente, en 1975, se da paso a dos vertientes, una regresa a la RN y otra que constituye al PRTC”, reseñó.

Asimismo, comentó cómo al llegar de forma fraudulenta al poder el general Carlos Humberto Romero, que implementó un régimen fascista, se da el segundo congreso del PRTC en Honduras en el año 1979, que definió la lucha político militar, a nivel regional, al que daban apoyo, convirtiéndose en los primeros centroamericanistas de la lucha armada frente al enemigo en común.

No obstante, cuando se define históricamente la creación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que integran los cinco grupos insurgentes, el 10 de octubre de 1980, luego de un debate interno para renunciar a su carácter regional, el PRTC se une el 5 de diciembre al FMLN. “El organismo regional centroamericano se cambió por una conferencia y una comisión central, para ser independientes y solo así pudimos entrar con poderes plenos dentro de la Comandancia General del FMLN, donde contribuimos con muchos compañeros de peso, porque el PRTC, aunque no teníamos una fuerza tan numerosa como otros, siempre dimos una contribución de incidencia, en la zona de Guazapa, en la zona norte de San Vicente, Usulután, al norte de San Miguel en la ciudad con los comandos urbanos. Y dimos los aportes necesarios también en el diálogo y la negociación, pues estuvimos ahí en el equipo político y diplomático con Fabio Castillo Figueroa, quien fue el primer secretario del PRTC, o Mario López”, comentó.

La firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992 marcó otra realidad para los desmovilizados del conflicto armado que duró doce años en el país, la reinserción social y la entrega de tierras a los excombatientes, que trajo en sí la fundación de esfuerzos colectivos y nuevas expectativas de vida, como a Tomás Rodríguez Orellana, “Isauro”, quien junto a un grupo de compañeros fundaron la Cooperativa 31 de Diciembre, que inició como una salinera y ahora convertida en una camaronera, con la que buscan un futuro estable.

“Yo llegué al PRTC en agosto de 1980, por accidente cuando me llevó una unidad de guerrilleros al campamento pero digamos que a partir de un mes o dos comencé a entender la necesidad de apoyar y aportar a la lucha, mi bastión fue el frente sur oriental Francisco Sánchez, en el departamento de Usulután. Luego, de la firma de los Acuerdos de Paz, nos incorporamos a la vida política y productiva, pero tuvimos reveses muy fuertes, cuando tuvimos a cargo la salinera, eventos naturales como los terremotos y un acuerdo entre México y El Salvador, firmado por el expresidente (Armando) Calderón Sol, nos quebró la saliera, frente a un monstruo de la industria salinera de México y no éramos sujetos de créditos bancarios, entonces, decidimos convertirnos en camaronera y ahora aportamos el 60 %, de la demanda de camarón que se cultiva en el país”, relató Rodríguez. Para “Isauro”, la estabilidad de la cooperativa se basa en tres principios, que internó personalmente durante el conflicto armado: resistir, desarrollarse y avanzar, que calificó como el mejor aporte personal que ha ido pasando por generaciones, para labrarse otro futuro.

“Nos tecnificamos, es decir, muchos de los compas que estamos allí se han desarrollado y todos los integrantes de la cooperativa conocen el proceso para la cría de camarón, exportamos a Estados Unidos, sabemos cómo exportar nuestros productos. Con nuestras ganancias hemos comprado otra propiedad igual a la que tenemos y todos los socios hemos incorporado a todos los jóvenes, hombres y mujeres a la cooperativa, para que sigan adelante, ya que ellos tienen hasta otro nivel de estudios. Llegamos a cumplir el concepto político de las tres “T” tierra, techo y trabajo, que nos lleva al Buen Vivir, pero todos debemos ser responsables y luchar”.

Isauro resaltó los programas sociales de los dos Gobiernos del FMLN, de los que también se han beneficiado los excombatientes y sus familias.