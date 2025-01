Están Clavando el Último Clavo en el Ataúd de la República: La Destrucción de la Constitución

Por David Alfaro

29/01/2025

El Salvador ha cruzado hoy un umbral oscuro y definitivo en su historia política. La Asamblea Legislativa, completamente sometida a Bukele, aprueba una reforma que dinamita los principios fundamentales del constitucionalismo.

La modificación del artículo 248 de la Constitución elimina el requisito de aprobación por dos legislaturas consecutivas para los cambios constitucionales, permitiendo que estos se aprueben con la misma rapidez y facilidad que una ley ordinaria. Este cambio no es una modernización, como dice Ernesto Castro, sino la instauración de un modelo de gobierno sin límites ni contrapesos: la perpetuación de la dictadura de Bukele.

La Constitución, Convertida en Papel Desechable

La Constitución de cualquier nación democrática es el escudo que protege a los ciudadanos del abuso de poder. En El Salvador, ese escudo ha sido reducido a un simple papel moldeable a la conveniencia del régimen. En otros tiempos, modificar la Carta Magna requería un proceso que garantizaba deliberación, tiempo para el debate público y la posibilidad de que una nueva legislatura o Asamblea Constituyente revisara y ratificara cualquier cambio. Hoy, ese principio de doble legislatura ha sido abolido.

¿Qué significa esto en términos prácticos? Significa que la misma Asamblea Legislativa que propone una reforma puede ratificarla inmediatamente, sin necesidad de esperar a una nueva elección para una Asamblea Constituyente. Significa que el oficialismo tiene el poder absoluto para transformar el marco legal del país sin frenos ni controles. Significa, en última instancia, que cualquier disposición constitucional puede ser alterada a voluntad del gobierno, sin posibilidad de resistencia institucional ni participación ciudadana efectiva.

La Puerta Abierta para la Reelección Indefinida

Uno de los cambios más peligrosos que permite esta reforma es la legalización de la reelección indefinida. Bukele, quien ya desafiaba la Constitución al postularse para un segundo mandato, ahora tiene en sus manos la herramienta para perpetuarse en el poder sin límites. Si la Constitución ya no tiene barreras para ser modificada, nada impide que el régimen elimine las elecciones, extienda los mandatos, concentre más poder en el Ejecutivo y convierta a El Salvador en un régimen dinástico donde la familia Bukele gobierne de manera permanente.

Este escenario no es una especulación alarmista; es la trayectoria clara que sigue el país. La erosión de la democracia ha sido progresiva: primero, el control absoluto de la Asamblea Legislativa; luego, la remoción de jueces incómodos; después, la cooptación de las instituciones judiciales; ahora, la modificación de la Constitución para consolidar el poder sin restricciones.

El Fin de la República y el Nacimiento del Sultanato Bukele

Lo ocurrido hoy no es solo una reforma constitucional, es el entierro de la República salvadoreña. El país deja de ser una democracia en cualquier sentido real y se convierte en un estado donde la voluntad del líder y su círculo cercano es ley suprema.

Quienes aún creen que esto es solo una medida técnica deben abrir los ojos. No hay democracia sin una Constitución firme. No hay libertad sin separación de poderes. No hay futuro sin instituciones que protejan los derechos del pueblo. Hoy, la Asamblea Legislativa ha entregado el país en bandeja de plata a un solo hombre, y con ello, ha sellado el destino de El Salvador como una nación donde la voluntad de un caudillo es la única ley.

El pueblo salvadoreño debe despertar. No se puede permitir que la Constitución, el último bastión de la legalidad, se convierta en un mero pergamino sin valor. La historia juzgará a quienes hoy guardaron silencio, pero también puede recordar a quienes decidieron luchar. La pregunta es: ¿nos resignaremos al sultanato o defenderemos la República hasta el último aliento?

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...