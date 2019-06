UES reitera la vigencia del aporte de la Generación Comprometida en la actualidad

Rebeca Pineda

@DiarioCoLatino

Con el interés de retomar las contribuciones y los principios que defendía la Generación Comprometida en las décadas sesenta y setenta, estudiantes de la Licenciatura en Biblioteconomía y Gestión de la Información de la Universidad de El Salvador (UES), desarrollaron el Foro “Aporte de la Generación Comprometida a la Historia de El Salvador”, para destacar la participación del grupo en el ámbito académico, político y social del país.

La actividad contó con la presencia de Domingo Santacruz embajador de El Salvador en Venezuela, quien estima que entre las principales influencias de la Generación, está poner a disposición de las organizaciones sociales, ideas de avanzada y de concientización para la toma de una posición comprometida entorno a poner fin a la dictadura militar, y avanzar hacia un régimen democrático.

“Vale la pena hacer este tipo de ejercicios para que las nuevas generaciones no solo conozcan un poco la historia, sino que también asuman el ejemplo de un compromiso social” enfatizó el embajador.

Asimismo, Carlos Paz Manzano, Jefe del Departamento de Letras de la UES, en su ponencia hizo hincapié en que si no hay un compromiso ético con la institución académica y con la sociedad “vamos a ser presa fácil de ese pantano de la corrupción y El Salvador, es uno de los países más corruptos y solamente con una postura de compromiso nosotros podemos superar la telaraña de la corrupción”, dijo.

Por otra parte, con respecto a la ideología y a las primeras medidas desarrolladas por el nuevo gobierno, Santacruz, expresó que “aunque se ha repetido que no hay ideología, desde el momento en que se asumen posiciones políticas a favor de los grupos económicos dominantes del país y del mundo es ideología, desde el momento en que asumimos una posición en contra de un partido político como es el FMLN y aplicar una política algo así como de revancha también es ideología”.

También manifestó que “cuando Nayib, era candidato a presidente, nos alegró que un hijo de Armando Bukele que era amigo de Schafik, que era amigo nuestro pudiera seguir; principalmente no compartí la idea de su expulsión, pero el ahora presidente tiene su posición de respuesta y de condena al FMLN, y somos miles los del FMLN que no tenemos nada que ver con la forma en que lo castigaron a él, no tenemos nada que ver con la corrupción, ni con esta forma de hacer política; el presidente debería reflexionar que no es el FMLN el que debe ser condenado, porque sería ponerse en contra de la rueda de la historia”, puntualizó el funcionario.

La Generación Comprometida fue un grupo de escritores, pintores, poetas y académicos que se organizaron entre los años 50s y 60s para denunciar desde el arte y la literatura las injusticias sociales de la época. Entre sus filas destacan Manlio Argueta actual director de la Biblioteca Nacional, Roberto Armijo, José Roberto Cea, Tirso Canales y Roque Dalton considerado el dirigente de la agrupación.