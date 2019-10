Two Shows: Que empiece el espectáculo…

Iris Gálvez

De broma en broma surgió Two Shows, una empresa que con el paso de los años se ha consolidado como la principal en El Salvador en tema de producción de espectáculos de entretenimiento, han sido años de altos y bajos, pero con mucha enseñanza como nos comenta don Mario Villacorta su fundador y hasta la fecha presidente de la marca asociada al sano esparcimiento.

En esta historia se han involucrado contactos de dentro y fuera de El Salvador, docenas de artistas, pero sobre todo un joven soñador (Mario Villacorta) que confió en sus capacidades para traer diversión al país, sin saber ni como iba a empezar, simplemente con el fuerte compromiso de hacer bien las cosas, hablando siempre con la verdad y confiando en Dios para que todo se desarrollara tal y como se había planeado.

Una noche en la discoteca Mario´s, muy de moda en esos años, se le acercó al joven emprendedor y le dijo “mira no quisieras traer al Puma” a lo que el contestó un poco asombrado ¡“El Puma”! y se preguntó cómo se hacia eso. En corto tiempo armaron sus maletas y emprendieron el viaje que les cambiaría la vida, en esa época todo se hacia por “TELEX”, es decir, telegrama; él obviamente no lo tenia porque era un aparato muy caro pero en el Hotel Intercontinental si habia, siendo muy carismático se volvió amigo de la gente del hotel y logró ocupar el famoso “TELEX”, ya cuando él enviaba las solicitudes las personas de otros lados decían “¡Ah Mario Villacorta tiene TELEX!” y a penas iban queriendo iniciar.

“Los planetas se alinearon” las cosas salían bien y los contactos de este joven le ayudaron a conocer a artistas como MENUDO, El Puma, entre otros. “Los primeros eventos que hicimos salieron bien, íbamos por ellos al aeropuerto, los llevábamos al hotel, pero sobre todo hablábamos con la verdad, que es la base de que este negocio funcione, jamás mentir” afirma don Mario.

Otro amigo de don Mario le comentó de “Siempre en Domingo”, se fueron a Nicaragua, entraron al “backstage”, conoció a Raúl Velasco y a sus principales colaboradores, por su forma de ser rápido hizo “click” con ellos y empezaron las platicas para una edición de este emblemático programa mexicano que era visto por millones de personas alrededor del mundo.

Un día le llaman de México que si podría ir a unas reuniones y le proponen que si les interesaba producir “Siempre en Domingo” en la región centroamericana, otra aventura inició, vuelos, gestiones en otros países, decenas de personas eran movilizadas de la producción más los artistas, llegar a las autoridades y recibir las autorizaciones para el evento no era cosa fácil, era un evento sin fines de lucro, pero tenían el beneficio que llevaban a los artistas, y eso les abría puertas.

“Jugando, jugando” siguieron las cosas saliendo bien, él ya tenia muy buenas relaciones con algunos artistas.

Un dato que don Mario guarda en su corazón es el de cómo nació el anfiteatro, los mexicanos de la producción vinieron a ver los posibles lugares dónde se podría hacer el programa, vieron el estadio, el gimnasio nacional, todas partes; nada cumplía las expectativas que ellos podrían tener, ya en camino al aeropuerto el día de su regreso pasaron al lado de lo que se conoce como CIFCO hoy en día y solicitaron entrar y conocer el sitio, era realmente una cosa muy pequeña el anfiteatro nada que ver con lo que conocemos ahora, no hubo un arquitecto que diseñó la infraestructura en ese momento.

Ese anfiteatro les encantó, cabían como 800 personas, habían unos taludes de tierra atrás del escenario, había una pared y después un picadero de caballos, al verlo dijeron “aquí es”, ellos solicitaron algunos cambios y don Mario vio que podría hacer porque no dependía de él.

Surgió la idea de que se realizaría celebrando la firma de los Acuerdos de Paz de El Salvador, nuevamente de broma en broma se fueron desarrollando las cosas, fue un gran evento, en ese momento nació el anfiteatro y con el paso del tiempo se fueron haciendo los cambios hasta lo que conocemos en la actualidad.

Ya a la hora de producir el evento, cuando tuvieron el “script” debían tener lista una paloma blanca, porque el señor Velasco al principio debía soltarla como símbolo de paz, don Mario mandó a comprar la paloma, se la llevan en su jaula, la traslada junto a él y en determinado momento piensa en verla y al abrirla se da cuenta que no era blanca como él la necesitaba, si no que era negra. Ya faltaba poco, era lo más importante y no la tenían recuerda don Mario; en ese momento habían muchas delegaciones extranjeras, entre tanta gente otro amigo le dijo “conozco a alguien de un circo, ahí nos pueden ayudar”, no había nadie en el circo de las autoridades, solicitaron que les prestaran una paloma garantizando que la regresarían; salieron, entregaron la paloma a don Raúl Velasco y en su momento la soltó, lo gracioso es que la paloma jamás se fue, daba vueltas y vueltas sobre el anfiteatro, estaba amaestrada y don Raúl solo la miraba y sonreía.

De este gran evento hay un resumen que muestra algunos de los detalles de esa noche en la que los salvadoreños se unieron para celebrar los Acuerdos de Paz de una forma completamente diferente, y dándole al mundo un rostro diferente después de tanta adversidad en el año 1992.

Es importante destacar que después de la presentación del programa inmediatamente se presentó un número artístico propio de El Salvador, con el Ballet Folklórico del Instituto de Turismo y una característica marimba, salió al escenario el presentador tan icónico y el anfiteatro vibró con los aplausos y ovaciones, recibió la paloma y sus primeras palabras fueron “¡Viva El Salvador!, ¡Viva México!, ¡Viva la paz!” “Esta paloma es emblema de la paz , vuela por siempre en el cielo de El SALVADOR”.

Quinientos millones de personas vieron ese programa que mostraba un clima diferente, después de esa experiencia todo se fue dando poco a poco, pero a paso seguro.











Two Shows se dio a conocer en la región, continuaron viajando, tenían la difícil labor de convencer a los productores internacionales que El Salvador era un mercado prometedor y fue así como han traído a los más grandes artistas del mundo. Han hecho conexiones fuera del país también.

Ricardo Arjona, Menudo, Ricky Martin, Shakira, La Oreja de Van Gogh, La Quinta Estación, Don Omar, Miguel Bose, son solo algunos de los artistas

Cada evento que producen lo analizan muy bien para brindar un evento de sano esparcimiento, propuestas tienen muchas, pero no todas las consideran y no por que no vayan a funcionar, si no por que lo principal es dar una opción sana de entretenimiento.

Iron Maiden fue toda una experiencia, se votaron tabúes ante el público y ante los mismos productores, don Mario afirma que en él se dedicó a investigar sobre la banda, se enteró que los seguidores de este tipo de agrupaciones, son muy ordenados, respetuosos y de los más educados en el aspecto del entretenimiento, los integrantes de Maiden son doctores en música, letra y su vocalista hasta piloto es y cantan en las iglesias a las que asisten.

Ese concierto puso el nombre de El Salvador en la vitrina mundial y cuando se conoció la dinámica de la donación de sangre fue aun más impactante en los titulares de diversos medios internacionales, menciona don Mario que hasta en la India hablaba de El Salvador.















TO-27950 27-Mayo-2011 Ciudad de Mexico Concierto de Marco Antonio Solis en el Auditorio Nacional de la Ciudad de Mexico





















Nuestro país ya se posicionó en el ámbito del espectáculo, los artistas se van contentos de las convivencia aquí, no es mentira que en el menú se les incluyen las pupusas y bebidas típicas salvadoreñas, hay artistas que han probado hasta el Pollo Campero como el caso de Fergy cuando vino con The Black Eyed Peas, Steven Taylor de Aerosmith se les escapó, tomó un taxi fue a conocer el Boquerón, la playa y hasta caminó en las cercanías del hotel.

Quienes más disfrutan el país son los “rockeros”, otros artistas por sus agendas a veces solo vienen al show y se van.

Don Mario ha vivido de todo con los artistas, “El Puma” en sus tiempo de juventud tenía una presentación en Guatemala, le notifican que hay amenaza de bomba, dice él “yo aquí no canto, me voy a El Salvador” se viene sin avisarle a nadie, estando en el aeropuerto toma un taxi, el conductor casi al llegar al hotel se baja y empieza a gritar que él transportaba a “El Puma” y a José Luis Rodríguez le tocó bajar sus maletas y caminar hasta el hotel y fue cuando le avisa a don Mario que estaba en el país.

Recordar el concierto de The Black Eyed Peas es toda una muestra de responsabilidad como empresa, a pesar de que el público vio el show de los chicos y Fergy subió cinco minutos, cantó “The big girls don´t cry”, a la semana se devolvió el 100 % del dinero de las entradas, para el Golden Fest hace unos años igual se reprogramó fecha debido al temporal y los inconvenientes, se regresó el dinero de quienes así lo solicitaron, la nueva fecha agendada se logró realizar con los mismos artistas establecidos desde el principio.

Juan Luis Guerra fue otra experiencia completamente aislada, se cancela la fecha por el clima, se agenda inmediatamente y se da a conocer horas después, le dicen a don Mario “oye pero esa fecha juega El Salvador contra México”, le llama a la manager de Juan Luis y le dice que en Republica Dominicana se dio una situación similar, pero era un partido de Beisbol, puso unas pantallas transmitió el partido y luego se realizó el concierto, don Mario solicitó los permisos para transmitir el partido, lo autorizaron y los tiempos eran exactos, los asistentes disfrutaron del partido en pantallas gigantes posteriormente del rey de la bachata, la publicidad decía “Merengue, bachata y futbol”.

En este mismo concierto el empresario vivió algo que hace que sus ojos brillen al recordarlo y es que cuando sonó el himno nacional antes de que iniciara el partido, todos los asistentes en el estadio se pararon y lo cantaron, él quedó asombrado y dijo “wow esto es increíble”.

Para don Mario todo es “chiripa” como él mismo lo afirma, pero en el fondo es confianza en Dios, pues él es muy creyente y confía que de la mano de Dios todo sale bien.

Don Mario Villacorta considera que prefiere estar tras bambalinas, él y la productora son un instrumento para que los artistas lleguen hasta él público, jamás daba entrevistas, pero pensó que seria bueno que las personas se enteraran un poco de lo que sucede y que nadie se entera más que la propia producción.

Two Shows ha evolucionado, ha traspasado la barrera del espectáculo, esta llegando a la sociedad civil, esta brindando su aporte a las nuevas generaciones, él ha sido el vinculo entre Marc Anthony y un proyecto dedicado a la niñez para sacarlos del círculo de violencia o inseguridad en el que viven, al punto de que ahora es una realidad que Marc Anthony junto a FEDECREDITO y una fundación norteamericana han hecho realidad el sueño de “La Casa de mi Padre”.

Con la Cruz Roja de El Salvador se tiene el convenio de que al donar sangre las personas pueden obtener un boleto para los concierto que la productora organiza, este acuerdo se logró luego de darse a conocer que los bancos de sangre estaban en números rojos en las reservas y hay épocas en las que se necesitan más que en otras.

Two Shows ha llegado a los 35 años en los escenarios, dejando una marca en la población salvadoreña, innovando, trayendo a los artistas de moda en todos los géneros y edades, a finales de octubre se conocerá cuales serán los artistas para 2020 entre los cuales se espera que este Iron Maiden.