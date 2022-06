TÚ CREES EN MÍ? lo mas reciente de EMILIA

Iris Gálvez

La cantautora, actriz y modelo argentina Emilia lanza su esperado álbum debut Tú Crees En Mí? Abarcando varios géneros, el álbum de Emilia es una mezcla ecléctica de pop, R&B y urbano, lo que demuestra la propensión de Emilia a tomar riesgos al igual que experimentar y dominar diferentes sonidos. Tú Crees En Mí? también presenta varias colaboraciones con grandes exponentes como Duki, Nicki Nicole y Tiago PZK. Después de irrumpir en la escena musical en 2019, la estrella en ascenso ha expandido sus talentos y ha batido récords. Tú Crees En Mí? ya está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo AQUÍ.

Tú Crees En Mí? encarna la evolución artística de Emilia en los últimos años y es un homenaje por creer en sí misma y en la carrera musical que siempre soñó. Después de catapultarse a nuevas alturas en 2019, la música de Emilia ha ido cambiando y evolucionando a medida que crece personal y profesionalmente. Inspirado en la música pop de principios de la década de 2000 y artistas femeninas como Rihanna, Beyoncé, Pink, Gwen Stefani y Avril Lavigne, el álbum fue producido por Big One, quien desarrolló una estrecha amistad y una relación laboral con Emilia. Tú Crees En Mí? es una amalgama de influencias de la juventud de Emilia.

“‘Tú Crees En Mí?’ es mi primer álbum en solitario y estoy emocionada de finalmente compartirlo con la gente. La gente podrá ver un lado diferente y más vulnerable de mí que es aterrador, pero liberador. Fue emocionante poder experimentar y probar cosas nuevas con mi increíble equipo de productores y colaboradores, y estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado”, dijo Emilia.

El álbum viene junto con el nuevo sencillo y video musical “Intoxicao” con Nicki Nicole. La primera colaboración entre las dos potencias argentinas, el sencillo promete hacer tal como dice el título, intoxicar. Producido por La Nieta Films ft. Bunker y dirigido por Jess “La Polaca” Praznik, el video muestra a Emilia y Nicki Nicole en un hospital psiquiátrico uniéndose por un superpoder compartido. Este video vanguardista y enérgico lleva la letra a un nivel completamente nuevo, ilustrando el poder de las mujeres uniéndose.

Además, este álbum presenta pistas convincentes y dinámicas que incluyen “Cuatro Veinte”, “Mi Otra Mitad” y “Cielo En La Mente”. También incluye algunas colaboraciones de gran energía que ya cuentan con grandes logros como “Como Si No Importara” con Duki y “Rápido Lento” con Tiago PZK.

La producción musical llega durante lo que ya ha sido un año monumental para su crecimiento, luego de presentaciones en los Latin American Music Awards y Premio Lo Nuestro, una nominación a “Artista Femenina del Año – Urbana” en Premio Lo Nuestro, dos nominaciones a los Premios Tu Música Urbano por “Top Artista Nuevo Femenino” y “Video Del Año Nuevo Artista”. Además, ha tenido nueve canciones simultáneamente en el Top 50 de Spotify y alcanzó el número 9 en la lista de los mejores artistas de Spotify Argentina.«Wow. ‘Nazareno’. Qué vídeo. Cuando Farruko y yo hablamos, hablamos de hacer algo especial para ‘Nazareno’. Algo que impactara al mundo. Algo que tocara a la gente… pero no a los que son alcanzables. Queríamos llegar a los que la iglesia no llega. Esto es ir y mostrar la VERDAD de lo que es vivir en pecado para salvar a los que necesitan ser salvados. Eso es lo que Farruko quería hacer con este vídeo”, comenta Mike Ho.

En abril, el artista, aclamado por la crítica, lanzó su canción «My Lova«, que se centra en el doloroso vacío que uno siente cuando la persona más importante de su vida ya no está a su lado y en cómo recorrer ese camino puede resultar solitario.

Desde su lanzamiento, la canción ha acumulado más de 3.36 millones de vistas en Youtube y más de 3.29 millones de reproducciones combinadas. Farruko estrenó la canción por primera vez en el escenario de los Latin American Music Awards y más tarde en la transmisión se unió a un conjunto de más de 30 artistas, incluidos los Black Eyed Peas, Ozuna, Prince Royce y más para una actuación especial de «Where Is The Love» en solidaridad con la gente de Ucrania.

A principios de 2022, el multipremiado cantante y compositor obtuvo el puesto número 1 en el «Latin Airplay Chart» de Billboard con su canción «El Incomprendido«, que cuenta con la colaboración de Víctor Cárdenas y DJ Adoni y que forma parte de su álbum LA 167. La canción ha conseguido más de 56.6 millones de vistas en YouTube y más de 118 millones de reproducciones globales combinadas.