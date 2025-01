Tras presión del FMI, El Salvador deja a voluntad el uso del bitcoin

Redacción Nacionales

El Gobierno de Nayib Bukele cedió ante las presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el bitcoin ya no sea más moneda de curso legal en El Salvador. Los salvadoreños y las mismas empresas privadas quedarán a discreción utilizarlo.

La Asamblea reformó la Ley Bitcoin, luego que el FMI, desde hace casi 2 años, le ha puesto como condición “mitigar los riesgos del bitcoin”, para que el Gobierno salvadoreño pueda recibir del FMI un préstamo por $1,400 millones.

Fueron 6 reformas a la Ley de Bitcoin y derogaron tres de los 16 contemplados en la Ley. A partir de ahora, el bitcoin ya no será considerado como moneda de curso legal. Su aceptación será voluntaria y no obligatoria. En el pleno no hubo discusión del oficialismo y tampoco el mismo presidente Bukele no ha reaccionado al respecto.

En el apogeo público por la implementación del bitcoin, también se revelaron presuntos actos de corrupción, como la duplicidad o falsificación de usuarios para cobrar los $30 que prometió el Gobierno como bono. Tampoco se rindió cuentas de cómo se utilizaron los fondos estatales para su implementación y la conversión.

