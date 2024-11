Trabajamos para conquistar un boleto al mundial: Técnico Rudis Gallo

Rebeca Henríquez

El director técnico de la selección masculina de fútbol playa de El Salvador, Rudis Gallo, dio sus valoraciones respecto a sus rivales del Campeonato de Beach Soccer Concacaf Bahamas 2025, que otorgará dos boletos al Mundial y aseguró que trabajarán para conseguir un boleto a la cita mundialista.

El Salvador quedó ubicado en el grupo A, junto a México, Costa Rica y Guatemala, luego del sorteo para las eliminatorias de la disciplina, que se realizará en Bahamas, del 11 al 16 de marzo de 2025.

El grupo B lo integran Estados Unidos, Panamá, Bahamas y Trinidad y Tobago.

“Uno siempre está pendiente de la calidad de los rivales a enfrentar en estas eliminatorias. Para El Salvador es un reto más y estamos trabajando para conquistar un boleto de los dos que se van a disputar en el Premundial de CONCACAF”, dijo Gallo luego de conocer a sus rivales.

El estratega comentó que el grupo está fuerte y tienen que manejar los momentos. También hizo énfasis en la confianza que tiene sobre el trabajo del cuerpo técnico y de los jugadores “porque saben como se trabaja en selección nacional y siempre estamos comprometidos en buscar ese boleto para la Copa del Mundo”.

Los “guerreros de playa”, buscarán su sexta participación en un Mundial de Fútbol Playa, después de los de Marsella 2008, Dubái 2009, Rávena 2011, Tahití 2013 y el último, Rusia 2021.

Según Gallo, la modalidad de fútbol playa ha crecido poco a poco, y ha ido de menos a más en la zona de CONCACAF; Guatemala, Costa Rica y Panamá han hecho bien las cosas. “En México no está el profe Ramón Raya, pero eso no da la pauta de que los rivales no son fuertes”, aclaró.

Rudis Gallo detalló que los romperedes retomarán entrenamientos la próxima semana para el quinto microciclo.

“Guatemala y Costa Rica siempre han sido selecciones que le tiran a vencer a El Salvador, al final todo es parte del juego y de la competencia. Nosotros como líderes sabemos manejar estos momentos y que los jugadores estén tranquilos, hay que confiar en el trabajo que estamos haciendo”, comentó.

Costa Rica es uno de los rivales directos de El Salvador en el grupo A, por lo que es importante mencionar que hace algunos días se anunció que Homer Velázquez, director técnico de Barra de Santiago femenino y masculino fue presentado como el nuevo estratega de la selección masculino tica.

Por último, Gallo dijo que la actual competencia que se está disputando en el país, la Americas Winners Cup, es un evento a escala continental que puede ayudar a los jugadores a mantener el ritmo con equipos importantes y jugadores.

