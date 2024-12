Tanque de oro: Once Deportivo es campeón del Apertura 2024

Rebeca Henríquez

El tanque fronterizo hizo historia. El Once Deportivo llegó al estadio Jorge “El Mágico” González, este fin de semana, siendo el menos favorito para llevarse la corona del torneo Apertura 2024, pues las apuestas eran para el FAS. Y tras el 1-1 del tiempo regular, se tuvieron que ir al alargue, donde el “Tanque” sacó sus “garras” también, y metió El Segundo gol que lo coronó campeón. Jomal Williams fue el encargado de darle el segundo gol para que los de Ahuachapán tocaran la gloria de los campeones por primera vez.

Corrían los primeros 3’ del encuentro, cuando Emiliano Villar de FAS encontró un pase en movimiento que condujo por el medio entre la línea defensiva, pero Gerson López, arquero del tanque, logró sacar el balón del área para evitar que los santanecos tomaran la ventaja.

A los 8’, Bryan Tamacas tuvo una clarísima oportunidad para FAS, en la frontal, pero mandó el balón, por el segundo poste de López. Y a los 11’ Bryan Ríos encontró el balón en el área pero la línea defensiva de Once no dio espacio para la ejecución. Hasta ese momento, el Once solo se limitó a defender, y solo logró en media hora tres acercamientos que no fueron de mayor riesgo.

La que pudo ser la más importante para el equipo amarillo se dio sobre los 34’, luego que Jomal Williams recibió y condujo el esférico rumbo al área chica de los santanecos, pero fue detenido por el defensor de FAS Rudi Clavel.

A los 41’, Once Deportivo sufrió la pérdida de su arquero, Gerson López, quien se lesionó tras un despeje, por lo que obligó a la sustitución. En su lugar ingresó César Melara, quien hizo un buen papel también.

Llegó el grito de gol para el tigre

A los 50’ FAS encontró el primero, esto tras una mala salida de los amarillos por la banda, llegó Bryan Tamacas y centró para que Bryan Ríos y marca el 1-0, que hizo retumbar “El Mágico”.

Sobre los 58’ el travesaño le impidió el empate al Once, tras el disparo de Kemal Malcolm desde el área chica, el jamaicano buscaba burlar la defensiva de Kevin Carabantes, pero no lo consiguió.

El empate no se hizo esperar, porque a los 64’ el grito de gol llegó nuevamente, pero esta vez para la afición amarilla, que consiguió expandir el grito de gol en El Mágico, tras el centro de Malcolm que encontró a Josué Rivera en el área chica y empujó el balón dentro para darle el 1-1 al encuentro.

Sobre los 87’ once tuvo todo para evitar el alargue y es que este encontró un balón que dejó a Jomal Williams servido para la jamaiquino Malcolm, pero su intento de mandar el esférico dentro de la red de cabeza fracasó y el 1-1 perduró hasta el alargue.

A los 90’, Rafael Tejada también tuvo la oportunidad más importante de FAS para sentenciar el título pero no pudo concretar.

A los 93’ Jomal Williams mandó un balón directo a la portería que se fue desviado, pero solamente fue el aviso porque lo que llegó después fue más grande.

El trinitense advirtió y disparó. A los 95’ encontró el segundo grito de gol para la ficción de 11 Deportivo y sentenció el 1-2 que le dio oxígeno al equipo de Dowson Prado, para mantener la ventaja y quedarse también con el primer título para el equipo de Ahuachapán.

Villar la tuvo. En lo último FAS tuvo la del empate pero Emiliano Villar la dejó escapar, y FAS solamente presenció la celebración del nuevo campeón del redondo nacional.

