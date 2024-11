Subsidiar Central de Abasto generará inadecuada competencia del mercado

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Ante los señalamientos que los productos comercializados en los Agromercados y la Central de Abasto son subsidiados por el gobierno, Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), consideró que de ser cierto se daría una inadecuada competencia en el funcionamiento del mercado.

“Es fundamental el hecho de que el gobierno, a través de la cadena de suministro ha logrado sacar a los intermediarios que tradicionalmente han estado jugando en el mercado, se está diciendo mucho de que, si es subsidiado, no tenemos pruebas de que se esté brindando un subsidio a la venta de esos productos, pero de lo que no tenemos duda es de que han salido del juego algunos que han estado en la cadena de suministro”, externó.

Pérez cuestionó quién ahora está importando a esos precios, los actuales precios en la Central de Abasto están abajo incluso que Guatemala, lo cual podría dar pie a pensar que van directamente a comprar al productor guatemalteco. Pérez calificó de positivo los precios bajos en estos lugares, pero se puede distorsionar el mercado en su funcionamiento si hay un proceso de selección de determinados importadores, cuesta creer que sea producción nacional porque los datos manejados muestran la alta dependencia que tiene El Salvador en materia de la importación de los productos.

Enfatizó que en la producción de hortalizas durante el período 2019-2020 se sembraron 516 manzanas, pero en el período 2022-2023 fueron 25 manzanas, la dependencia alimentaria en materia de hortaliza es del 93.2%, es decir, de 10 tomates 9 pueden venir de Honduras o Guatemala.

Según Pérez, al escuchar el planteamiento de que en el país son productores nacionales quienes están abasteciendo los Agromercados y la Central de Abasto, cuesta creerlo porque de hecho no hay, no sería adecuado que, en la producción agropecuaria nacional, casi medio millón de pequeños productores nacionales no tengan acceso al mercado. “Eso generaría una gran complicación en materia por un lado la soberanía alimentaria, pero por el otro también de la seguridad alimentaria y nutricional. En El Salvador hay 2 millones de salvadoreños en situación de pobreza, se incrementó la pobreza del campo y viven con inseguridad alimentaria”, sostuvo durante la entrevista Encuentro con Julio Villagrán. A la vez, indicó que a los consumidores les interesa los precios bajos, pero esto debe ser sin afectar la producción, si no se invierten los recursos necesarios a los productores nacionales, para que sean ellos quienes puedan comercializar la pobreza incrementará.

