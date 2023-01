Soyapango no reporta actividad sísmica en las últimas horas

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que durante las últimas 24 horas no se reporta actividad sísmica. Entre las 8:39 a.m. y 8:50 a.m. del 3 de enero pasado ocurrieron siete retumbos-temblores, percibidos por la población de la zona.

La población de Soyapango reportó retumbos relacionados con estos sismos, este fenómeno obedece a la ruptura de fallas geológicas locales, lo cual genera sismicidad de poca profundidad focal, por lo que las ondas sísmicas registradas pueden ser audibles para las personas que se encuentran en las cercanías de la zona epicentral.

La Red Sísmica Nacional de El Salvador señaló que las magnitudes de los sismos sentidos oscilaron entre 1.9 y 2.6 en la escala de Richter. El sismo de mayor magnitud ocurrió a las 8:49 a.m., con magnitud de 2.6, profundidad focal de 3.5 kilómetros.

Según el MARN, por las características de las señales registradas, el origen de esta actividad sísmica es atribuido a la activación de fallas geológicas locales y no está asociada con actividad volcánica.