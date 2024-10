Solicitan garantizar derechos humanos a niñez con discapacidad

Redacción YSUCA

La Asociación “Los Angelitos” acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para exigir el cumplimiento de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad, la cual denunciaron, ha sufrido vulneraciones sistemáticas, especialmente en el sector educativo y de salud.

Mónica Rodríguez, madre de un jóven con discapacidad, aseguró que su hijo no recibe sus clases con normalidad en el centro educativo. Afirma que no tienen control sobre la asistencia o permanencia de su hijo en el salón de clases e informó que al momento de la inscripción no lo querían recibir. Rodríguez explicó que los profesores justifican que no han recibido ninguna capacitación de parte del Ministerio de Educación sobre el trato que deben darle a las personas con discapacidad y que no tienen permitido aplazar a los alumnos aunque no asistan a clases, por su condición de discapacidad.

Wilfredo Herrera, de la Asociación “Los Angelitos”, informó que la petición está dirigida a Raquel Caballero, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos para que solicite informes periódicos a todas las instituciones sobre el cumplimiento de derechos de personas con discapacidad y que se garantice la aplicación de los mismos.

Herrera dijo que buscan que se garantice un aprendizaje efectivo para los jóvenes con discapacidad.

La asociación también busca que el Ministerio de Salud se equipe con personal médico y técnico para que brinde atención integral a personas con discapacidad.

