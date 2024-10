Sindicatos de maestros no marcharon “porque partidos contaminaron la participación”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Israel Montano, secretario general de Andes 21 de Junio, afirmó que la marcha del pasado 19 de octubre fue convocada por la Unidad Magisterial, pero se sumaron otros sectores, como el de salud, y ahí fue cuando se contaminó con la participación de partidos políticos, por eso decidieron no asistir.

“Cuando ya nos sumamos todos sobre la convocatoria que hace la Unidad Magisterial, se suman el resto de sectores de salud y trabajadores, y es cuando abrimos el espacio que se nos contamina prácticamente la actividad; nosotros teníamos en la mesa dos cosas, ayudarles a resolver el problema a los 43 mil maestros de la escuela pública, o ir a marchar”, sostuvo.

Asimismo, indicó que previo a la marcha se les llamó el Ministerio de Educación para entablar una mesa de diálogo y abordar los problemas más importantes de los educadores como la revisión salarial, la actitud hostil que tienen la mayoría de los directores departamentales en contra de los maestros, el irrespeto a la Ley de la Carrera Docente, porque a los profesores se les destituye, sin el debido proceso establecido.

“Logramos un acuerdo importante entre los titulares del Ministro de Educación con los sindicatos ahí presentes, el cual nos comprometimos a no anunciar públicamente porque es la autoridad pertinente la que lo debe hacer en su momento”, recalcó.

Paz Zetino, dirigente de Bases Magisteriales, dijo que las gremiales de maestros hicieron un llamado público a los funcionarios del gobierno para establecer una mesa de negociación, pero si al final no se daba, terminaría con una gran marcha fuerte.

Sin embargo, a las 11:30 de la mañana del viernes 18 de octubre, convocan al sector de educación a una reunión, donde se ventila la posibilidad de salvar el escalafón y abordar los problemas de los maestros, como es la revisión salarial y violaciones a la Ley de la Carrera Docente.

“Nosotros no nos hemos vendido ni nos venderemos, no vamos a ser correas de transmisión de partidos políticos, nosotros no somos traidores, la palabra vendidos o traidores son atajos mentales, cuando usted no tiene la capacidad de explicar un fenómeno basado en la realidad”, aseguró durante la entrevista Diálogo 21.

A la vez, condenó el despido injustificado de la secretaria del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, lo cual es un mensaje crudo a la población que en el país no se va a permitir el disentimiento, ese acto está cargado a principios constitucionales como la libertad de expresión y organización.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...