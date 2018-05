Si Dios concediera una entrevista…

Compartir ! tweet





Señor… toda mi vida siempre quise saber ¿qué es lo que más le sorprende de la humanidad?

Y Dios le respondió:

“Que se aburren de ser niños y quieren crecer rápido, para después desear ser niños otra vez.

Que desperdician la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para intentar recuperar la salud.

Que ansían el futuro y se olvidan del presente, y así no viven ni el presente ni el futuro.

Que viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubieran vivido.

El periodista se quedó un rato en silencio y luego dijo:

“Padre, ¿cuáles son las lecciones de la vida que quisieras que tus hijos aprendiéramos?”.

Con una sonrisa Dios respondió:

“Que aprendan a que no pueden hacer que nadie los ame sino solo dejarse amar.

Que lo más valioso que tenemos en la vida no es lo que tenemos sino a quién tenemos.

Que una persona rica no es aquella que tiene más, sino quien necesita menos.

Y que el dinero puede comprar todo menos la felicidad.

Que el físico atrae pero la personalidad enamora.

Que quien no valora lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo perdido.

Y que quien hace mal, algún día recibirá su merecido.

Por lo tanto, para ser feliz, hay que hacer feliz a alguien; si quieres recibir, da un poco de ti; rodéate de buenas personas, y sé una de ellas.

Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro.

Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida. Y que aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa: “estoy bien”.

Porque hay muchos hijos míos que no entienden la vida.

El ser humano, nacer no pide, vivir no sabe, y morir no quiere.

No se dan cuenta de que el más valioso tesoro que tenemos es el tiempo.

Al morir nada de lo material te llevas, por eso “EL TIEMPO” es el tesoro más valioso que tenemos, ya que es limitado.

Podemos producir cada día más dinero, pero no más tiempo.

Cuando le dedicamos tiempo a una persona, le estamos entregando una porción de nuestra vida que nunca podremos recuperar.

Nuestro tiempo es la verdadera riqueza de nuestra vida.

Por eso el mejor regalo que le puedes dar a alguien es tu tiempo.

Por eso hijo mío… esto es lo mejor que SIEMPRE le puedes y debes regalar a tu familia o a un buen amigo”.

Ocurrente colaborador