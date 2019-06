“Si atacan policías o soldados, este será el resultado”: Nayib Bukele

@DiarioCoLatino

El Presidente de la República, Nayib Bukele, advirtió a través de su cuenta de twitter, ayer, que si los pandilleros atacan ha policías o soldados, morirán en el enfrentamiento.

“La @PNC_SV y la @FUERZARMADASV no busca enfrentamientos. No queremos una guerra. Únicamente buscamos controlar los territorios para que todos los salvadoreños vivamos en Paz”.

“Pero, si atacan policías o soldados, este será el resultado”, escribió el mandatario, luego agrego las imágenes de una canal de televisión en la que muestra a tres pandilleros muertos tras un enfrentamiento.

Mientras que el Embajador de Inglaterra en El Salvador, Bernhar Garside, escribió en su cuenta de Twitter: “Albert Einsten: la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. El Salvador Flirts with Mano Dura Secuty Policies Again (El Salvador Coquetea con las políticas de seguridad de Mano Dura de nuevo)”. Los tres miembros de una pandilla murieron el martes, tras un enfrentamiento armado con elementos de la Policía Nacional Civil, en la comunidad Anémona, del municipio de San Martín, en las cercanías de la zona conocida como ex IRA, en el departamento de San Salvador.

Los pandilleros dispararon con un fusil a los policías que patrullaban la zona, quienes repelieron el ataque matando a los tres sujetos, tras el hecho, la PNC decomisó un fusil M-16 encontrado en el lugar del ataque. Uno de los fallecidos, fue identificado como William Alfredo Sigüenza García, alias Chele Will, quien la PNC lo perfilaba como cabecilla de la pandilla 18 Revolucionarios que opera en el sector, además de ser requerido judicialmente por el delitos de tenencia y posesión ilegal de armas.

La policía desplegó un operativo de búsqueda de otros sospechosos de haber participado en el atentado, sin embargo, no reportó capturas.

Extorsionista en Cojutepeque

Tres personas capturadas y dos intimadas reportó la PNC ayer, acusadas de pertenecer a una red dedicada a extorsionar comerciantes en el municipio de Cojutepeque. Los arrestos se dieron en la colonia El Huerto, del barrio El Calvario, de la referida ciudad.