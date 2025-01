“Sí a la Vida, No a la Minería”: Cardenal Gregorio Rosa Chávez

“Sin bosques no hay agua, y sin agua no hay vida; ahora, decimos que la vida vale más que el oro a pesar de cualquier riqueza del mundo. Y decimos Sí a la Vida, No a la Minería”, manifestó el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, en el marco del lanzamiento de la campaña de REMAM, contra la minería metálica en El Salvador

“No hay nada más importante que defender la vida, hoy venía por la Longitudinal del Norte, esa carretera en donde su paisaje es bellísimo, el agua corre libremente: y uno se alegra de ver un país verde y es importante que siga siendo verde”, añadió el cardenal Rosa Chávez.

La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM) Capítulo El Salvador, junto al Colectivo Cuidemos la Casa de Todos, CEDES y la SEDAC, lanzaron la campaña “Sí a la Vida, No a la Minería”. Esto es en respuesta a la aprobación de la Ley General de Minería, que fue sancionada por el presidente Nayib Bukele el mismo día que la Asamblea Legislativa la aprobó, el 23 de diciembre de 2024.

“Cada día la gente entiende este mensaje de no a la minería, es como una bola de nieve que va aumentando, es la evidencia, es lo obvio. Y estamos contentos que pueden llevar esta noticia a un pueblo que está comenzando a entender que están en una situación muy delicada de la historia y es importante reacciona.”, señaló el cardenal.

“Esto supone ponerse de pie y caminar en la dirección correcta y acompañar esta campaña, la gente después, lo va a agradecer. Y en la historia va a quedar la constancia que hicimos este esfuerzo por la gente que más sufre, la más pobre del país, a la que todos nos debemos”, manifestó el cardenal.

Sobre la campaña “Sí a la Vida, No a la Minería”, añadió que desde el primer intento que se realizó en San Isidro Cabañas, con la mina El Dorado (Pacific Rim/Oceana Gold), la iglesia ha acompañado a la población en la defensa de un medio ambiente saludable y la vida de la población.

“Monseñor Saénz (ex arzobispo de San Salvador), nos explicó en ese momento, porque era químico, que ese daño iba a ser irreparable por el cianuro que contaminaría el agua, el suelo, las plantas y sus frutos. Esto no es político, se trata de la vida de un país que tiene agua tan contaminada con tanta escasez y baste esto para decirle no a la minería y decir sí a la vida”, expresó el cardenal Rosa.

No existe minería verde o responsable

“Escuché el discurso completo del presidente (Nayib Bukele), y analicé palabra por palabra. Y la gente que sabe de este tema -conoce- que nada de esos argumentos se pueden sostener”, agregó el cardenal, en reacción a la supuesta “minería responsable” que sería aplicada en el país.

“Hay que levantar la voz, levantar los brazos y mover los pies, que se convierte en un acompañamiento del pueblo. Y es parte de ese compromiso que hicimos con las palabras de Monseñor Romero, creo que la gente al final nos va a agradecer si estamos de pie y caminando en la dirección correcta”, afirmó.

En cuanto al marco actual del “estado de excepción” que enfrenta la población, para realizar su lucha social contra la minería metálica, el cardenal recordó que fue en San Isidro Cabañas, en la mina de El Dorado, que llegaron soldados, pero la gente había reaccionado en defensa de su derecho a la vida y de un entorno sin contaminación.

“No son políticos, son gente que quiere vivir dignamente. Y tienen ese derecho de vivir dignamente. He visto lo que está pasando en La Unión, con el posible nuevo aeropuerto, cuántas fuentes se secaron porque se aterraron las fuentes y no hay agua para mucha gente”, dijo el prelado católico.

“Aquí las cosas son evidentes, no hay que estar haciendo grandes discusiones, sabemos que, si no hay agua, no hay vida, ¿cuánta agua consume la minería?, son preguntas obvias que no voy a entrar a análisis científicos, todo es obvio, y por eso la gente entiende cada día más esto del agua. Sólo falta que el movimiento se haga sentir más tumultuoso porque es la vida la que está en riesgo, nada más que eso y la vida depende de Dios”, reiteró el Cardenal Rosa Chávez.

Aprobaron una ley sin escuchar a la población

Monseñor Oscar Bolaños, presidente de Cáritas de El Salvador, presidente de REMAM y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), además obispo de la diócesis de Zacatecoluca, lamentó que no se haya escuchado a la población antes de aprobar una ley de minería, que va a generar contaminación, deforestación y emigración de los habitantes de la zona.

“La centralidad de nuestra preocupación como organizaciones que impulsamos la campaña Sí a la Vida, No a la Minería, son las personas, las comunidades pobres y en general la sociedad salvadoreña que se merece un medio ambiente libre de contaminación al agua, la tierra y el aire, que son soportes de la vida”, enfatizó.

“Y la Ley General de Minería Metálica, aprobada contradice derechos constitucionales supremos como la vida y la salud. Nos solidarizamos y acompañamos a las comunidades que se ubican en los puntos de interés de la explotación minera, sabemos que existe mucha preocupación por sus bienes naturales y por la alteración de la armonía comunitaria”, agregó el Obispo Bolaños.

Elmer Campos, integrante del colectivo socio ambiental “Cuidemos la Casa de Todos”, señaló que junto a REMAM invitan al presidente Nayib Bukele a “reconsiderar la decisión” de seguir impulsando la Ley de Minería Metálica en el país.

“Le pedimos al presidente Nayib Bukele, en uso de sus facultades constitucionales, le solicite a la Asamblea Legislativa de El Salvador la derogatoria de la Ley General de Minería Metálica, así como a la Asamblea Legislativa le pedimos también que la derogue. Y al pueblo salvadoreño a que fortalezca su organización y se movilice a favor de la vida”, indicó Campos.

Incertidumbre en comunidades de San Isidro, Cabañas

El padre Manuel Rivas, del distrito de San Isidro, en el departamento de Cabañas, y responsable de la Pastoral Campesina de la Diócesis de San Vicente, señaló que la “incertidumbre de las comunidades” va en aumento ante la aprobación de la Ley de Minería Metálica, ya que serían el epicentro de esta actividad industrializada de extracción de metales.

“La población de esas comunidades de San Isidro están viviendo una situación de zozobra, ahorita, ellos están pensando ¿Qué nos va a pasar?, en sus comentarios nos dicen que ya tienen a muchas personas con enfermedades, sobre todo, de Insuficiencia Renal (IRC), y consideran que, si hay minería, entonces, todos van a enfermarse”, comentó el sacerdote.

“La población sólo espera una respuesta positiva de parte del presidente y diputados para que no permitan la minería. Nosotros estamos unidos y pedimos por el bien y la salud del pueblo, la salud y el medio ambiente, que es la realidad que vivimos todos. Y no sabemos qué argumentos existen para no pensar en la vida de la población”, puntualizó padre Rivas.

En cuanto a la presencia de militares, agregó, que había presencia de elementos del ejército en las comunidades y lo constató el domingo cuando estaba con la población, aunque consideró que estaban en una actividad de “vigilancia”, sin embargo, reconoció que ha aumentado.

“Aunque siempre ha habido presencia militar, si ha incrementado, pero no sé si está fuera de lo común, aunque la población afirma que sí hay aumento militar. Nosotros, queremos poner la necesidad de la población que está altamente expuesta a enfermedades y la situación del medio ambiente que es bastante complicada”, puntualizó el padre Rivas.

