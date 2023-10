Se reactivará el torneo sub-17 de la Primera División 

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Este jueves la Primera División de Fútbol reveló el calendario oficial para la reactivación de la categoría sub-17 de los equipos de primera, que dará inicio este sábado 14 y finalizará entre el 15 y el 16 de diciembre.

La jornada regular del calendario de la categoría sub-17 se basará en 20 jornadas, posterior a ello en la fase de clasificación los cuartos de final con los cruces: 1: 4B vs A1, 2: 3B vs 2A, 3: 3A vs 2B y 4: 4A vs 1B.

Posterior a ello se jugarán las semifinales entre el ganador de la serie 1 contra el de la serie 3 y el ganador de la serie 2 contra la serie 4, para definir la gran final que se jugará el fin de semana entre el 15 y el 16 de diciembre.