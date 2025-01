Santísimo Cristo de la Expiración abrazará el Jubileo de las Cofradías 2025 en Roma, Italia

Saúl Martínez

Con la develación del cartel oficial que representará la participación de la Hermandad de El Cachorro, el Santísimo Cristo de la Expiración; llegará a la Santa Sede de Roma, Italia para la celebración del Jubileo de las Cofradías 2025. La salida procesional saldrá el 17 de mayo, desde Sevilla, España.

De acuerdo a Fernando Vaquero, artista encargado del diseño del cartel, el Cristo de la Expiración viajará en una especie de caja de seguridad “desclavado” de su cruz, y será durante el magno evento, donde vuelva a ser crucificado.

“La inspiración de este cartel, me vino a la mente después de que mi pequeña Julia (mi hija), me dijo a quién quiere abrazar papi, me preguntó”, detalló.

Para Vaquero, el “abrazo” fue un símbolo bastante potente que se quedó en su mente, y donde ahora recalca que la Plaza de San Pedro, simbolizará el abrazo a todos los católicos para confirmar su creencia y a los herejes para reunirlos en la iglesia.

Para las autoridades de la ciudad de Andalucía, este cartel fortalecerá la fe y la esperanza, donde los católicos se podrán sentir identificado. El Ayuntamiento de Sevilla, mencionó que será Sevilla quien viaje a Roma.

“Tendremos la oportunidad de que los cinco continentes vean nuestra identidad religiosa”, sostuvo la consejera de Cultura.

Sostienen que la obra, creada por Fernando Vaquero, es un símbolo de la unión de Sevilla y Roma, del barroco y la majestuosidad romana, en la que existe una composición llena de detalles que reflejan la talla del Cachorro y el mármol eterno del Vaticano.

José Luis Sanz, alcalde del ayuntamiento de Sevilla, externó qué este cartel, tiene una fuerza arrebatadora, con esto nos queda claro que el mejor embajador que tendrá Sevilla ante el mundo será la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración junto a la Virgen de la Esperanza el próximo 17 de mayo, durante su llegada al Jubileo de las Cofradías, en la Santa Sede Católica.

Sanz remarcó que todas las autoridades locales y religiosas están involucrados con la llegada del Santísimo Cristo de la Expiración a Roma, y aseguró que no va solo, es que, con su llegada a la ciudad italiana, va toda una cultura, tradición, y sobretodo la fe, que forma parte de la historia católica de Sevilla.

