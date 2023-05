Salvadoreños rememoran a las madres en los campos santos

Rebeca Henríquez @RebeHenriquez E ntre lágrimas y flores, muchos salvadoreños asistieron al Parque Memorial La Bermeja para recordar con amor a todas aquellas madres que en vida fueron un ejemplo a seguir, una guía y el sinónimo perfecto de lo que representa la lucha por el amor maternal. El 10 de mayo no es solo el único día para reconocer a aquellos seres que dieron vida, sino que también para dar mayor énfasis a una de las personas que cumple un rol importante como pilar fundamental en la familia. Con el recuerdo intacto en el corazón, y con camisas con las fotografías de su madre, quien falleció hace 6 años, la familia de Esteban Napoleón Ordoñez decoraba la tumba de la que en vida fue su esposa Ana Lilian Serrano, acto de amor que según el familiar debe demostrarse no solo cuando están presentes físicamente, sino que también cuando los seres queridos han dejado la huella para pasar a la vida eterna. “Uno busca no olvidar a las personas, aunque estén lejos de uno, porque en nuestros corazones siempre tienen que existir (…). Todos los años venimos los cuatro (padre, hija y nietos), también entre otras fechas, no solo este día. Lo hacemos como una tradición que no se nos tiene que olvidar porque hay que recordarla siempre, día a día, pero hoy es más especial”, destacó. Con el recuerdo de su madre peinando su cabello cuando era pequeña, Gloria Escobar recordó a su madre mientras decoraba su lápida con rosas rojas, en uno de los días más especiales, cuando se reconoce la labor que realiza una madre y “aunque no la ve, la tiene presente” cada día desde que la dejó hace 12 años, con la ilusión de visitarla en familia, pero en esta ocasión solo asistió al campo santo con su hija. “Me gustaba que me peinara. Me hacía trenzas a pesar de que no me gustaba andar peinada”, recordó Escobar. Asimismo, aseguró que desde que su madre falleció la extraña a diario. “No se compara con nada el amor de mamá”, porque en este día “muchos celebran estando con ellas, pero otros estamos en el cementerio, porque no las podemos ver, pero sabemos que hay un poquito de ellas aquí en la tierra”, dijo Escobar. Por su parte, entre lágrimas Ruth Munguía, junto a su familia, revivió los recuerdos que tuvo de su madre América Cabrera Castro, quien falleció hace 5 años, “para sentir que aún está con ella” y para que sepa que “los familiares no la han olvidado”. De igual forma admiró su lucha al ser madre soltera, por “sacarla adelante” y a sus nietos también.

