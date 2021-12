Salud analiza cuarta dosis de vacuna COVID-19 para grupos vulnerables y de riesgo

Alma Vilches

@DiarioCoLatino

Ante las nuevas variantes del COVID-19, el ministro de Salud, Francisco Alabí, señaló que está en análisis la posibilidad de una cuarta dosis de vacunación, en caso se autorice será para grupos vulnerables y de riesgo, como el sector médico, adultos y niños arriba de cierta edad, pues a medida que los países incrementan la vacunación se registran escenarios más favorables en el manejo de la pandemia.

“Probablemente adultos y niños o poblaciones como el sector médico van a estar recibiendo año con año una vacuna, como lo tenemos contra la influenza, aunque en este momento no hay protocolo establecido por los diferentes organismos”, detalló.

A criterio del funcionario, al flexibilizar las medidas en el aeropuerto y no pedir cartilla de vacunación o prueba negativo PCR para ingresar, no se está sometiendo a riesgo al país, porque hay una buena cobertura de vacunación y es necesario considerar la situación propia, no basarse en lo que hacen otros países. Ómicron tiene cerca de 30 mutaciones lo que genera una mayor facilidad de contagio, en caso de llegar al país se estaría ubicando como la variante prevalente.

“Estamos entrando a la época navideña en la que cambia el comportamiento social, hay que tener cuidado de no reducir las medidas sanitarias, hago un llamado a la población, sobre todo, en esta época, a mantener los protocolos de bioseguridad para protegerse a cada uno y a su familia. El manejo de una pandemia puede cambiar de la noche a la mañana, una de las medidas fuertes que garantiza seguridad es la vacunación”, recalcó.

El ministro de Salud destacó que el país está llegando al nivel más bajo de contagios por día y una reducción de letalidades por COVID-19, al registrar un promedio por debajo de los 120 casos diarios. El pasado 26 de noviembre se reportaron 114 casos confirmados con el virus, siendo la cantidad más baja, mientras que, el 3 de diciembre fue el primer día donde no hubo fallecidos por Covid, desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, aclaró que la vacunación continúa en todos los grupos etarios, a partir de los seis años y en las distintas modalidades. No está suspendida en menores de edad, ha existido información falsa sobre este tema; a la fecha más de 700,000 dosis han sido aplicadas a niños mayores de 6 años. El Salvador no solo aplica primera, segunda y tercera dosis, sino también está habilitada la vacunación a los extranjeros.

“Ómicron tiene a la comunidad internacional bastante preocupada por las características que posee este virus, es importante tener el esquema de vacunación, a medida que los países incrementan su población vacunada, también se reducen los efectos negativos de la pandemia. El COVID-19 va a seguir generando complicaciones, ¿de qué va a depender que eso no suceda? De que consulte oportunamente y tenga la cobertura de vacunación”, aseguró Alabí.

El más reciente informe del gobierno reportó 119,803 casos confirmados de coronavirus, de los cuales 3,786 murieron a causa del virus; 102,982 se han recuperado y 13,035 son activos. De este grupo de contagiados, 35 pacientes se mantienen en estado crítico, 206 graves; 4,048 moderado; 4,198 estable y 4,548 asintomáticos.