Rusia no hará concesiones políticas a Estados Unidos, dice Lavrov

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Moscú/Prensa Latina

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, declaró este martes que Moscú está dispuesto a considerar las iniciativas económicas de los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff, y de Jared Kushner, pero que no hará concesiones políticas por ellos.

Según Lavrov, la parte rusa estudiará las propuestas de los representantes estadounidenses, pero no tiene intención de ceder ante Washington en cuestiones políticas.

Witkoff y Kushner vendrán e intentarán «organizar» algo para nosotros. Veremos qué proponen. Si nos ofrecen algo que nos beneficie económica y financieramente, ¿por qué no? Pero esto debe hacerse sin concesiones políticas por nuestra parte y sin esperar favores políticos para «ganarnos» en todos los asuntos internacionales», declaró el ministro.

Según el canciller, en la tradición política estadounidense, los nuevos líderes no están obligados por las decisiones de sus predecesores. Lavrov sugirió que Washington aprovecharía esta oportunidad para negociar con Rusia.

Previamente se conoció que Witkoff y Kushner tenían previsto reunirse este martes en Noruega para hablar sobre Ucrania con el presidente de ese país, Vladimir Zelenski.

El viernes, políticos estadounidenses le instaron a que dejara de atacar las refinerías de petróleo rusas, y el jueves, Lavrov calificó la postura de Kiev sobre el acuerdo del diésel como un desafío para Trump.

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