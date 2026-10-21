Canciller cubano destaca amplio rechazo al bloqueo en espacio digital

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La Habana/Prensa Latina

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, afirmó este martes que siete de cada 10 publicaciones en la conversación digital internacional denuncian el bloqueo económico de Estados Unidos, mientras que solo el 0,2% de los mensajes defiende esas medidas.

A través de su cuenta en la red social X, el titular de Relaciones Exteriores subrayó que este comportamiento refleja la falta de argumentos de Washington.

«En la conversación pública, el bloqueo de EEUU contra Cuba casi no tiene quien lo defienda, un reflejo claro de la falta de argumentos de una política agresiva diseñada para lastimar a nuestro pueblo y repudiada por la abrumadora mayoría de la comunidad internacional», escribió el jefe de la diplomacia cubana.

Rodríguez precisó que estos resultados se desprenden de un análisis realizado por el Observatorio de Medios de Cubadebate, el cual examinó una muestra considerable de publicaciones en español e inglés y de otras cuentas de referencia.

De acuerdo con el informe, el estudio analizó la conversación digital internacional entre el 20 de septiembre y el 19 de octubre de 2026.

La muestra abarcó 57 mil 299 publicaciones y mil 818 mensajes de 280 cuentas de referencia de medios, instituciones y periodistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

Las cifras detallan que 41 mil 334 publicaciones (72,1 por ciento) denuncian el bloqueo o reproducen la posición cubana; el 23 informa sin tomar posición; y el 4,3 (dos mil 480 publicaciones) se opone a la posición de la isla.

Dentro de este último grupo, solo 99 publicaciones defienden abiertamente las medidas de Washington.

El documento también revela la magnitud del rechazo en términos de alcance.

La denuncia tuvo 16,7 veces más publicaciones que la narrativa contraria, con 18 mil 963 autores distintos frente a mil 197, y presencia en 173 países frente a 66.

El 63,5 por ciento de las reproducciones de mensajes contra el bloqueo amplificó voces no cubanas, incluidas las de periodistas, académicos y legisladores estadounidenses.

La difusión de estos datos se produce a pocos días de que la Asamblea General de la ONU discuta los próximos 27 y 28 de octubre, el proyecto de resolución «Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba».

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