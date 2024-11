Ronaldo reconoce el poco tiempo disponible para marcar mil goles

Lisboa/Prensa Latina

El astro portugués Cristiano Ronaldo reconoció este miércoles el poco tiempo disponible en su carrera futbolística para alcanzar los mil goles.

Ahora afronto mi vida viviendo el momento y ya no puedo pensar en lo que dije de llegar a los mil goles, admitió el delantero, quien cumplirá 40 años el 5 de febrero próximo.

La estrella lusa acumula 908 tantos y cumple un contrato con el Al Nassr, club de la Saudí Pro League, hasta junio de 2025 y logró la cifra de 900 dianas el mes pasado.

Trato de vivir el momento, de disfrutarlo, de ver la respuesta que me van a dar las piernas en los próximos años. Mil goles está muy bien, pero si no llegan, ya soy el jugador de la historia con más goles, aseveró.

El atacante no dio ningún rastro si seguirá vinculado a la selección portuguesa hasta la Copa Mundial de Alemania 2026.

Ronaldo, ganador de cinco Balones de Oro, disputó en el verano pasado con la formación lusa su sexta Eurocopa, todo un récord, y suma 133 perforaciones en 216 partidos con Portugal desde que debutó con el conjunto en el 2003 y ganó la Eurocopa 2016.

Cuando llegué a la selección a los 18 años, mi sueño era conseguir mi primera internacionalidad, declaró el artillero.

Luego llegué a los 25 goles, luego a los 50, que es un hito que todos los jugadores consideran importante. Entonces me dije ¿por qué no 100?. Luego empiezas a pensar ¿por qué no 150? ¿200?, para mí es una gran sensación, agregó.

