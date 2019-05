Roberto Hernández iguala récord mundial en Tiro con Arco

Rolando Alvarenga

@Bachiboxx55

Roberto Hernández, máximo referente del Tiro con Arco salvadoreño, sigue teniendo un año de ensueño. Para muestra, el fin de semana, durante el II Ranking Nacional del Tiro con Arco, Hernández igualó el récord mundial de 150 puntos con doce “xs” en la modalidad del Arco Compuesto.

Durante la jornada de competencia, el arquero salvadoreño disparó 15 flechas a una distancia de 50 metros. Impactó todas las flechas en el círculo central de la diana.

“Terminé alegre y sorprendido tras lograr este registro universal, porque a la hora de la competencia las condiciones del viento no eran las más idóneas para aspirar a lograr una marca de esta magnitud. No obstante, a medida que fui soltando y acertando las flechas en el centro, me enfoqué en que podía lograrlo, siempre y cuando lograra controlar la dirección del viento”, comentó el arquero.

Asimismo, Roberto Hernández dijo que la Federación Salvadoreña de Tiro con Arco notificó a la Confederación Panamericana de Tiro con Arco sobre su registro, a fin de que lo acepte como válido y lo agreguen a sus registros.

Por otra parte, el arquero cuscatleco informó que durante todo el mes de junio se dedicará a preparar su participación en el Mundial de Tiro con Arco, a realizarse en Holanda del 9 al 16 de julio, y en el que espera poner en alto el nombre de El Salvador.

Al volver de Holanda, Hernández -que hace tres semanas ganó un bronce en la segunda fecha de la Copa Mundial de Tiro con Arco- cerrará su preparación con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019, y en donde aspira a ganar una medalla en su primera participación en la cita continental.