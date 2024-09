Reducción de municipios ha sido un fracaso: Simón Paz

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El concejal de la alcaldía por San Salvador Centro, Simón Paz, dijo en la entrevista de TVX que el tema de la reducción de los municipios tuvo a la base una estrategia política electoral, “eso con el tiempo ha quedado demostrado, ya vamos por los 4 meses y es un total fracaso”.

Lo anterior, porque la ciudadanía en los territorios aún sigue sin los proyectos e incluso ellos mismos se organizan para reparar sus calles. A esto sumándole que a las alcaldías les quitaron el Fondo para el Desarrollo Económico y Social (FODES), para crear la Dirección de Obras Municipales (DOM).

“El tema de la reducción de municipios es un fracaso completamente, hoy por hoy los distritos no le están dando respuesta a las necesidades de las comunidades (…) la DOM es un fracaso porque no han sabido darle respuesta, lo que hicieron fue sustituir el FODES por la DOM, pero el FODES no era solo reparación de calles, eran programas sociales pero la DOM tampoco ha tenido la capacidad de darle respuesta a toda la cantidad de necesidad”, comento Paz.

El concejal también se refirió sobre los desalojos en el centro histórico de San Salvador, donde se ha querido vender que es un “reordenamiento” pero fue completamente “un desalojo”; esto, quitando a los vendedores ambulantes porque le genera, al Gobierno, una mala imagen, tomando en cuenta que se vende el Centro de San Salvador como un destino turístico.

El centro histórico “no es para los salvadoreños, más adelante eso se va a volver una opción para el turista o para gente que esté solvente económicamente”, comentó Paz refiriéndose al concepto que se la ha dado al centro de la ciudad respecto a los negocios que se han montado y con el desalojo de los vendedores.

La alcaldía de San Salvador Centro no ha tenido mayores acciones con respecto a trabajos en el centro histórico, pues es el Ejecutivo quien prácticamente se ha adueñado de una parte del centro para remodelarlo, según comentó Paz, ya que en las sesiones de los concejos municipales no se tocan estos temas; donde sí ha habido discusión es sobre el actuar de los agentes del CAM, pues han accionado violentado los derechos humanos de las personas que solo se ganan la vida en las calles.

