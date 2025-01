Recuerdan a veteranos que dieron su vida por la libertad y dignidad de El Salvador

Samuel Amaya

Veteranos de guerra de San Salvador y organizaciones sociales conmemoraron los 33 años de los Acuerdos de Paz con una ofrenda en el Monumento a la Memoria y la Verdad ubicado en el Parque Cuscatlán. Exigieron el cese a las violaciones a los DDHH y la liberación de presos políticos.

La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) y veteranos de San Salvador rindieron homenaje a los miles de personas que murieron debido a la guerra; también a los excombatientes que dieron su vida para lograr derrotar a las dictaduras.

El colectivo llevó varias fotografías de veteranos que murieron o desaparecieron durante la guerra y le colocaron rosas rojas y amarrillas. Al respecto, Marisela Ramírez, dirigente del BRP sostuvo “las rosas rojas representan la sangre ofrendada por la causa y las amarillas representan la esperanza de construir una sociedad con justicia y con igualdad”.

Miriam Saldaña, veterana, recordó a los compañeros que cayeron durante el conflicto armado y le dijo al presidente Bukele que los Acuerdos de Paz no fueron una farsa. “Aquí tenemos la historia viva en estos muros, eso no es falso, esas son personas que murieron y desaparecieron y no sabemos a dónde están”, comentó.

Ivania Cruz, de UNIDECH, sostuvo que, a 33 años de los Acuerdos de Paz, no solamente se está conmemorando “sino exigiendo lo conquistado”, en referencia a los derechos humanos y la memoria histórica.

“Producto de esos Acuerdos de Paz fue que se dio una democracia para la instalación de presidente, el mismo Bukele está ahí, producto de los Acuerdos de Paz, porque se creó el Tribunal Supremo Electoral”, concluyó Cruz.

