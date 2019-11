Recorte a programas de atención a la mujer en presupuesto 2020 es retroceso: organizaciones feministas

Yaneth Estrada

“Cómo es posible que la publicidad del gobierno llegue a $22.5 millones, que la partida del rubro 55 de Gastos Financieros y Otros suba a $45 millones y que no tenga mayores formas de control”, aseguró Morena Murillo, de la Mesa de Derechos Sexuales y Reproductivos dentro de Foro Nacional de Salud (FNS).

Con la preocupación por el aumento de feminicidios, asesinatos de personas LGBTI, violaciones sexuales, suicidios y partos en pacientes de menores de edad, las organizaciones feministas denunciaron reducción de $2.2 millones del Presupuesto General de la Nación 2020 por parte del gobierno a programas de salud, agricultura, subsidios, educación sexual y atención a víctimas de violencia de género.

“Muchas mujeres se han unido a este grito para decir: alto a las violencia contra las mujeres en todas sus formas en El Salvador; desde el año pasado hay un incremento de violencia contra las mujeres, en 2018 tuvimos 386 feminicidios, y este año con datos de enero a noviembre se registran 208; son cifras alarmantes”, aseguró Murillo.

A esto se suman diez mujeres trans asesinadas y tres con lujo de violencia en los últimos días, denuncias de acosos sexual en medios de comunicación, falta de protección a víctimas de violencia sexual, falta de condones en centros de atención de salud, 800 denuncias de violaciones sexuales a niñas y adolescentes entre 10 y 19 años, 5,834 partos en pacientes de 11 a 18 años, con 134 niñas menores de 14 años atendidas, 14 suicidios femeninos (por embarazos no deseados) y el cierre de 11 ECOS, entre otras cosas.

Asimismo, criticaron la reducción de $33.5 millones en programas de fortalecimiento a la mujer, $1.3 millones a los programas de atención a víctimas a las cinco sedes de Ciudad Mujer, $6.68 millones al programa de amanecer rural, desarrollo y modernización rural y atención comunitaria. Además del recorte de $9 millones al subsidio al gas y la eliminación de la Secretaria de Inclusión Social (SIS), que incluía los programas de educación sexual y reproductiva, y atención a la población de la diversidad sexual, lo que se consideran como una acción donde el Estado salvadoreño ejerce violencia institucional contra las mujeres, sin tomar en cuenta que representan el 51 % de la población.

En pie de lucha

Delia Cornejo, de Las Mélidas aseguró que están trabajando en algunas cosas; por ejemplo, este día presentaremos una carta a la comisión de Hacienda y Presupuesto en la Asamblea Legislativa que tiene que ver con la eliminación de programas de atención a mujeres, falta de atención en hospitales, víctimas de violencia de género y educación sexual y reproductiva, que el actual gobierno ha descuidado. “No se redujo, sino que se elimino del Presupuesto 2020 todos los programas de atención y si no está ahí, eso quiere decir que no existen, que no tiene dinero y que se deberá de buscar apoyo en los grupos parlamentarios, porque eran avances importantes en materia de derechos humanos de la mujer que habíamos ganado, ahora lamentablemente van en retroceso”, dijo Cornejo.

Igualmente, Ana Cecilia Hernández, del MSM y el IMU enfatizó que en actualidad van en aumento los crímenes de odio, que no están siendo investigados por las autoridades y que ya existe una carta de la ONU que pide mayor eficiencia al Estado salvadoreño. “Pero, acá esto debe ser analizado desde el recorte al presupuesto para condones, también las mujeres ya no van a tener acceso a la salud integral, eso quiere decir que ven a la mujer como reproductora con atención en el embarazo y puerperio, pero el cuerpo de las mujeres no solo es reproductivo”, dijo.