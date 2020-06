Reanudan trabajos del proyecto habitacional comunidad El Espino

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Debido a la emergencia por la pandemia de COVID-19 los trabajos del proyecto habitacional en la comunidad El Espino, de Antiguo Cuscatlán, fueron suspendidos, sin embargo, estos se reanudaron junto con la reapertura económica que inició este martes 16 de junio. En el lugar se construyen 64 viviendas para familias de la zona que fueron expulsadas de los terrenos en los cuales habitaban desde hacía décadas.

La ministra de Vivienda, Michelle Sol explicó que el proyecto habitacional El Espino tendrá una inversión de $2.1 millones, a las familias se les ofreció un crédito sin intereses por 12 años, cada vivienda tendrá un aproximado de 8,900 dólares, con la facilidad que los habitantes puedan pagar cuotas desde $40 a $60, dependiendo los ingresos.

Añadió que las viviendas se construyen en conjunto con la comunidad de El Espino, también con cooperación de tres organizaciones de Estados Unidos,

New Story, The Fuller Center For Housing y Gente Ayudando Gente; en el reinicio de los trabajos, se incorporan treinta privados de libertad en la comunidad El Espino, en fase de confianza del “Programa Yo Cambio”, quienes han sido capacitados en albañilería, carpintería, electricidad y fontanería y aportarán con su mano de obra a la construcción de las casas.

“Hace un año se iniciaron las gestiones para construir un complejo habitacional, cuando inició la pandemia tuvimos que suspender labores, pero hoy, con la reactivación económica queremos continuar con los trabajos”, recalcó la funcionaria.

Hasta el momento se han elaborado estudios de suelo, obras de terracería, diseño estructural, eléctrico e hidráulico; instalación de tuberías de agua potable, aguas lluvias y negras, entre otras. En el lugar se planea ejecutar obras de espacios públicos de calidad, además, se podrán construir establecimientos para que los habitantes de la comunidad puedan iniciar emprendimientos.

Según Osiris Luna, director general de Centros Penales, con los treinta privados de libertad que contribuirán en este proyecto se tomarán todas las medidas higiénicas y los protocolos sanitarios para evitar contagios del COVID-19, “no solo cambiamos la vida de los salvadoreños que recibirán una vivienda, también la de un privado de libertad a quien no solo le enseñamos un oficio, sino a que salga como una persona que ha aprendido algo nuevo y pueda ejercerlo”, enfatizó.