Quien difundan material pornográfico enfrentarán hasta ocho años de prisión

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Con la finalidad de proteger la dignidad y honor de las mujeres salvadoreñas, la Asamblea Legislativa aprobó, durante su sesión plenaria ordinaria de esta semana, reformas a la Ley Especial Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), referente a que se incrementen las penas para quienes compartan pornografía por medios electrónicos.

Si bien este asunto se encontraba legislado en el artículo 51 de la

LEIV, como pena por la comisión de este delito se establecía la condena de prisión de 3 a 5 años y debía existir acción privada, es decir, la presentación de una ofendida para perseguir el ilícito.

Con la modificación se incrementa la pena de cuatro a ocho años de cárcel, lo cual elimina la opción de solicitar medidas sustitutivas a la prisión, además se homóloga con aquellos sectores vulnerables comprendidos en la ley especial contra los delitos informáticos y

conexos.

“La pornografía es violencia contra las mujeres, causando daños a la integridad física y moral, esto ocasiona que las mujeres no sean sujetas de derechos, el impacto de la violencia contra las mujeres todavía es amplio en la sociedad, la salud física, mental y de las

familias de las víctimas precisamente es parte de ese impacto”, dijo Elizabeth Gómez, diputada del FMLN.

Con la modificación aprobada por el pleno legislativo, quien publique, comparta, envíe, exhiba o distribuya material pornográfico por medio informativo, electrónico o cualquier otro medio en el que se utilice la imagen o identidad de la mujer, real o simulada, sin su consentimiento, será sancionado con una pena de prisión de cuatro a ocho años.

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, salió al paso de algunos diputados que consideraban que la iniciativa debía estudiarse más a fondo por presentar supuestos vacíos de ley e instó al pleno, a no tener miedo de castigar a quienes atentan contra el honor de las mujeres.

“Recurrentemente hablamos que la gran crisis en el país es la pérdida de valores morales, me pregunto: ¿acaso no es grave atentar contra el honor de una persona?, ¿acaso de no es aberrante y humillante difundir imágenes tomadas en la intimidad, allanar el honor y la dignidad?, ¿es justo, sin que esto merezca un castigo grave? No le tengamos miedo a llenar cárceles de gente con mentes corrompidas y enfermas”, recalcó Quijano.

La iniciativa de reforma resultó del trabajo conjunto entre las organizaciones feministas y de mujeres, el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), el Mecanismo Nacional de la Mujer y el Consejo por la Igualdad y la Equidad, apoyados por un conglomerado de agencias de cooperación.