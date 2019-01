PSG preocupado por Neymar

París/Francia/AFP

¿Podrá Neymar volver a jugar con el París SG esta temporada? El club francés, que prepara ya el duelo de octavos de Champions contra el Manchester United sin el astro brasileño, no ha dado una versión oficial sobre la lesión del ’10’, pero varios medios hablan ya de una ausencia de al menos dos meses.

Un rayo de sol en medio de un clima de gran inquietud: a falta del anuncio oficial del alcance de la lesión de Neymar en el pie derecho, que tiene en vilo a los hinchas parisinos, el club anunció este martes la llegada del argentino Leandro Paredes, un fichaje muy esperado para cubrir una gran necesidad en el centro del campo.

La falta de fichajes en esta ventana de enero (que se cerrará el jueves por la noche) tenía “inquieto” los últimos días a Thomas Tuchel, el entrenador germano que además de la ausencia de Neymar, tenía que gestionar las recurrentes faltas por lesión del italiano Marco Verratti.

Al fin una buena noticia para el PSG a dos semanas de afrontar en Old Trafford contra el Manchester United el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, el gran objetivo de la temporada para los parisinos.

La llegada de Paredes, no obstante, no puede hacer desaparecer la preocupación por Neymar, la gran estrella del club. “Será super difícil que Neymar juegue con nosotros contra el Manchester United”, admitió el domingo Tuchel, aunque el técnico no confirmó la indisponibilidad del ’10’ durante dos meses tal como avanzaron los diarios L’Equipe y Le Parisien.

Muestra de la creciente angustia, el seleccionador brasileño Tite, que prepara la próxima Copa América (del 14 de junio al 7 de julio en Brasil), cruzó el Atlántico para visitar a la estrella en su domicilio parisino.

Lo mismo que Rodrigo Lasmar, el médico de la Seleçao que ya operó a Neymar el pasado mes de marzo de la fractura del quinto metatarso del pie derecho, al parecer la misma lesión que sufre ahora, presente en París desde el lunes para examinar al ‘crack’.

– ¿Adiós a la temporada ? –

Lo primero que tiene que esclarecerse es qué tiene Neymar. El ’10’ tuvo que abandonar el partido de copa contra el Estrasburgo el pasado miércoles por un dolor en el pie derecho tras una dura entrada de un rival. Horas después, el PSG se contentó con informar que el jugador sufría “una reactivación dolorosa del quinto metatarso derecho”.

En otras palabras, el mismo hueso de la parte externa del pie por el que fue operado hace menos de un año, intervención en la que se le colocó un tornillo, y que supuso el adiós prematuro a la temporada con el PSG, aunque ‘Ney’ se recuperó a tiempo para jugar el Mundial de Rusia.

Si el diario Le Parisien habló de “recaída” de la lesión, L’Equipe informó de una falta de consolidación de la fractura sufrida la temporada pasada, una especie de “pseudoartrosis”. “Cuando se coloca material como un tornillo, esto puede ralentizar un poco la consolidación del hueso”, explicó a la AFP un experto en reeducación deportiva, dando a entender que el periodo de recuperación de Neymar no fue el suficiente por la voluntad del futbolista de estar en Rusia.

Antes este diagnóstico posible, los médicos estudian dos alternativas para el jugador más caro de la historia (222 millones de euros): una nueva operación, lo que significaría otro adiós prematuro a la temporada, o un “tratamiento más ligero” con una indisponibilidad mínima de “dos meses”.

– Plan B –

¿Quién tendrá esta vez la última palabra en lo que debe hacerse: el PSG o la Seleçao? “Neymar es un jugador del PSG y hay que respetar las decisiones del club. Rodrigo Lasmar va para ayudar. y después nosotros tomaremos nuestras decisiones”, indicó este lunes Edu Gaspar, director de la selección brasileña, citado por Globo.

La pasada temporada, Neymar ya se perdió el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones a causa de su lesión, y su equipo cayó eliminado ante el Real Madrid, campeón de la edición de 2018.

Para compensar la ausencia de Neymar, que suma 20 goles y 9 asistencias en 23 partidos esta temporada, Tuchel ya ha comenzado a adaptar el sistema táctico del equipo, dando más responsabilidad ofensiva al argentino Ángel Di María, el hombre más destacado en la victoria 4-1 contra el Rennes el pasado domingo, o aprovechando la polivalencia del brasileño Dani Alves para que acompañe en ataque al dúo Mbappé-Cavani.

¿Será alguno de éstos el ‘plan B’ que se sacará de la manga Tuchel para superar la eliminatoria contra el Manchester United, un equipo que ha ganado todos sus partidos desde la llegada del noruego Ole Gunnar Solskjaer al banquillo a finales de diciembre?