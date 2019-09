Proyectan cambios en transporte público para mejorar movilidad

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, manifestó este viernes que se trabaja un proyecto de reorganización de los recorridos del sector transporte con el objetivo de mejorar el tráfico vehicular en general.

El funcionario afirmó que el Ministerio de Obras Públicas(MOP) se está apoyando con un estudio valorado en $500 mil, sobre la movilidad del tránsito en el Área Metropolitana de San Salvador que entregó el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) para elaborar esas nuevas rutas del transporte público.

«Es un software de movilidad por medio de datos de telefonía celular y por medio de él podemos ver como se mueven las personas desde su origen hasta su destino, básicamente podemos ver de manera macro, como un modelo de transporte como se mueven las rutas de buses desde el área Metropolitana y entonces con eso podemos tomar decisiones», explicó en entrevista con canal 12.

Rodríguez afirmó que no se contempla por el momento la construcción de grandes obras de infraestructura como los pasos a desnivel proyectados por el anterior gobierno para mejorar la circulación vial en el corredor Norte- Sur(avenida Jerusalén-Masferrer Norte) y que, según el funcionario, no estaban planificados a partir de aspectos técnicos sino en función de aspiraciones políticas del ex ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez.