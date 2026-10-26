PRO-VIDA fortalece el trabajo de mujeres rurales y productoras en su 42 aniversario

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Saúl Méndez

Colaborador

La Asociación Salvadoreña de Ayuda Humanitaria PRO-VIDA conmemoró el sábado 17 de octubre sus 42 años de trabajo junto a las comunidades salvadoreñas, una trayectoria que inició en 1984 con el propósito de proteger la vida, promover la dignidad humana y fortalecer las capacidades de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

Durante estas cuatro décadas, la organización ha impulsado procesos de participación y organización comunitaria, así como iniciativas relacionadas con la salud integral, la gestión comunitaria del agua, la prevención de riesgos, la resiliencia frente al cambio climático y el desarrollo territorial, bajo enfoques de derechos humanos, género y generacional.

“Después de 42 años, mantenemos viva la convicción que nos dio origen: la vida y la dignidad humana deben estar en el centro de cada esfuerzo”, destacó PRO-VIDA durante la conmemoración, en la que también se compartió un archivo fotográfico que documenta parte del trabajo desarrollado junto a las comunidades.

Como parte de las actividades vinculadas con el aniversario, la organización ha continuado promoviendo iniciativas orientadas al bienestar de las mujeres, la producción agroecológica, la educación y la prevención de embarazos en adolescentes.

Bajo el lema “¡Mujeres que se cuidan, mujeres que se sostienen!”, PRO-VIDA desarrolló una jornada de autocuidado junto a la Asociación de Mujeres de Guarjila (ASMUSEG).

Durante la actividad, las participantes identificaron sus emociones y aprendieron técnicas saludables para gestionarlas. También fortalecieron su autoestima mediante ejercicios prácticos y realizaron actividades para el cuidado físico, entre ellas caminatas y masajes relajantes.

La jornada incluyó juegos tradicionales y dinámicas recreativas para aliviar el estrés y propiciar espacios de convivencia entre las participantes.

Asimismo, la organización conmemoró el Día de la Mujer Rural junto a la Asociación de Mujeres Chalatecas, en reconocimiento al aporte de las mujeres a la producción agrícola, el sostenimiento de las familias y el desarrollo de sus comunidades.

Como parte de esta actividad, se instaló un altar con elementos representativos de la vida rural. Además, se entregaron diplomas a las participantes de los procesos formativos de introducción a la agroecología y del curso sobre agroecología adaptada al cambio climático para mujeres productoras.

Estas iniciativas contaron con el acompañamiento de Solidaridad Internacional Andalucía, la Diputación de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla.

PRO-VIDA también brindó asistencia técnica a mujeres de la Asociación de Mujeres Productoras Agropecuarias de San Francisco Morazán (ASMUPAS), con el objetivo de fortalecer sus huertos y granjas familiares.

El acompañamiento incluyó recomendaciones para mejorar los sistemas de riego, el manejo agroecológico de plagas, la producción destinada al autoconsumo familiar y el fortalecimiento de la rentabilidad y comercialización de las granjas.

La organización destacó la importancia de estas acciones para respaldar las capacidades productivas de las mujeres y contribuir a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos en sus hogares.

Esta actividad se desarrolló con el acompañamiento de Solidaridad Internacional Andalucía y el financiamiento de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Por otra parte, PRO-VIDA realizó la entrega de premios a participantes de un concurso de dibujo enmarcado en la campaña contra los embarazos en adolescentes, denominada “La mejor protección, una buena información”.

La organización visitó las viviendas de los participantes para entregar incentivos económicos a los tres dibujos que obtuvieron la mayor cantidad de reacciones en la publicación oficial del concurso en Facebook.

También reconoció la creatividad y participación de quienes no ocuparon los primeros lugares, mediante la entrega de kits de dibujo.

Con esta iniciativa, PRO-VIDA destacó la importancia de promover la información y la educación como herramientas fundamentales para prevenir los embarazos en adolescentes y fomentar la participación de la niñez y la juventud en actividades educativas.

Al conmemorar sus 42 años, la organización reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las comunidades, promoviendo oportunidades, defendiendo derechos y fortaleciendo las capacidades locales.

“Seguiremos caminando junto a las comunidades, construyendo oportunidades, defendiendo derechos y contribuyendo a un país más justo, solidario y digno para todas las personas”, concluyó PRO-VIDA.

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